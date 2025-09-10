Confirman la formación de una nube de embudo en Morovis durante la tarde

Una nube de embudo se formó durante la tarde del martes cerca del barrio Unibon, parcelas Ramón Pabón en Morovis, según un reporte compartido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo al meteorólogo David Sánchez, la información obtenida no sostiene que el fenómeno llegó a tocar tierra.

“Fue una tronada bastante fuerte que, de hecho, generó un granizo pequeño en Jayuya, y parece ser que es una nube de embudo. No hubo confirmación de que fue tornado y tocó tierra”, aseguró Sánchez.

En un video publicado por la meteoróloga Deborah Martorell se aprecia el fenómeno atmosférico que fue grabado por una de sus seguidoras en un video de 23 segundos.

El SNM indicó que una nube de embudo se formó el 28 de agosto en la costa entre los municipios de Naguabo y Ceiba.

En ese momento, la meteoróloga Ada Monzón explicó en una publicación en sus redes que “este fenómeno ocurre cuando una columna de aire en rotación desciende desde la base de una nube cumulonimbus. Mientras no toque el suelo se clasifica como nube embudo; si llegara a hacerlo, se convertiría en un tornado (o tromba marina si ocurre sobre el agua)”.