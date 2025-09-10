Opinión
10 de septiembre de 2025
78°lluvia moderada
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Confirman la formación de una nube de embudo en Morovis durante la tarde

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que el fenómeno no llegó a convertirse en un tornado

10 de septiembre de 2025 - 9:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que el fenómeno se formó durante la tarde. (David Pike)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una nube de embudo se formó durante la tarde del martes cerca del barrio Unibon, parcelas Ramón Pabón en Morovis, según un reporte compartido por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

De acuerdo al meteorólogo David Sánchez, la información obtenida no sostiene que el fenómeno llegó a tocar tierra.

“Fue una tronada bastante fuerte que, de hecho, generó un granizo pequeño en Jayuya, y parece ser que es una nube de embudo. No hubo confirmación de que fue tornado y tocó tierra”, aseguró Sánchez.

En un video publicado por la meteoróloga Deborah Martorell se aprecia el fenómeno atmosférico que fue grabado por una de sus seguidoras en un video de 23 segundos.

El SNM indicó que una nube de embudo se formó el 28 de agosto en la costa entre los municipios de Naguabo y Ceiba.

En ese momento, la meteoróloga Ada Monzón explicó en una publicación en sus redes que “este fenómeno ocurre cuando una columna de aire en rotación desciende desde la base de una nube cumulonimbus. Mientras no toque el suelo se clasifica como nube embudo; si llegara a hacerlo, se convertiría en un tornado (o tromba marina si ocurre sobre el agua)”.

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Breaking News Tiempo en Puerto Rico Tiempo Meteorología Morovis Tornados
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
