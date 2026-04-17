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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dejan sin efecto aviso y advertencia de inundaciones tras fuertes lluvias y tronadas este jueves

Algunos sectores acumularon entre tres a siete pulgadas de precipitación

16 de abril de 2026 - 4:03 PM

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La vaguada continuará amplificándose y seguirá influyendo en las condiciones del tiempo al menos hasta el viernes. (Carlos Giusti/Staff)
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Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología(SNM) dejó sin efecto, en la noche del jueves, el aviso y la advertencia de inundaciones repentinas para varios pueblos, que fueron emitidas tras registrarse fuerte lluvia y tronadas relacionadas al paso de una vaguada por la región.

Los municipios de Juncos, Las Piedras y San Lorenzo se mantuvieron bajo un aviso de inundaciones repentinas hasta las 8:00 p.m.

De acuerdo con el SNM, entre dos a seis pulgadas de lluvia cayeron en esos sectores.

Por otro lado, a las 8:30 p.m. Maunabo y Patillas quedaron fuera de la advertencia de inundaciones emitida más temprano el jueves.

A las 4:15 p.m. la advertencia fue descontinuada para Arecibo, Barceloneta, Florida, Lares, Las Marías, San Sebastián y Utuado; mientras que para Humacao y Yabucoa se extendió hasta las 6:00 p.m.

Para Juana Díaz, Ponce y Villalba concluyó a las 6:45 p.m. y para Cabo Rojo a las 7:00 p.m.

La agencia meteorológica también habia emitido un boletín meteorológico especial donde indicaba que un campo de tormentas eléctricas continuaría afectando la región sureste de Puerto Rico, al menos, hasta las 8:00 p.m. del jueves.

El SNM también alertó sobre posibles ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora en toda la zona.

Más temprano, la meteórologa Yidiana Zayas, del SNM, anticipó el desarrollo de aguaceros más intensos y tronadas, principalmente en el interior y el cuadrante noroeste de la isla.

Zayas advirtió que este patrón aumentará el potencial de inundaciones urbanas y en áreas de pobre drenaje, especialmente en zonas donde se registren lluvias persistentes.

De hecho, señaló que la actividad del miércoles evidenció la inestabilidad atmosférica, ya que se reportó la caída de granizo pequeño en Arecibo, con un diámetro de aproximadamente un cuarto de pulgada (0.25”).

La científica explicó que la vaguada continuará amplificándose y seguirá influyendo en las condiciones del tiempo al menos hasta el viernes, por lo que se anticipa un patrón similar en los próximos días.

¡Cayó granizo en Arecibo! Mira el curioso momento

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El evento se reportó en medio de fuertes tronadas en Puerto Rico.

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