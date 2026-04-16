Vaguada mantendrá condiciones inestables con lluvias y tronadas

Las condiciones del tiempo se mantendrán variables este jueves, con aguaceros que se desplazarán a través de distintas zonas de la isla, impulsados por los vientos y la influencia de una vaguada que permanece sobre la región.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que se espera actividad de lluvia en sectores del este en horas de la mañana.

Mientras, durante la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros más intensos y tronadas, principalmente en el interior y el cuadrante noroeste de la isla.

Zayas advirtió que este patrón aumentará el potencial de inundaciones urbanas y en áreas de pobre drenaje, especialmente en zonas donde se registren lluvias persistentes.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

De hecho, señaló que que la actividad del miércoles evidenció la inestabilidad atmosférica, ya que se reportó la caída de granizo pequeño en Arecibo, con un diámetro de aproximadamente un cuarto de pulgada (0.25”).

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La científica explicó que la vaguada continuará amplificándose y seguirá influyendo en las condiciones del tiempo al menos hasta el viernes, por lo que se anticipa un patrón similar en los próximos días.

En cuanto a las condiciones marítimas, informó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para playas del oeste, norte y este, incluyendo Culebra.