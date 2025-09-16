Opinión
16 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
El Tiempo
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos ondas tropicales bajo vigilancia mientras persiste el calor en la isla

Un segundo sistema recién emerge de la costa de África, pero mantiene una probabilidad baja de formación

16 de septiembre de 2025 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las dos onda tropicales que son vigiladas por el Centro Nacional de Huracanes. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene bajo vigilancia al Invest 92L que, si bien no representa al momento un peligro directo para Puerto Rico, su paso al norte y noreste de la región podría deteriorar las condiciones marítimas y costeras en la isla.

RELACIONADAS

En su boletín de las 8:00 a.m., el CNH le confirió a la onda tropical un alto potencial de desarrollo ciclónico de 90% para las próximas 48 horas y los próximos siete días.

“Los aguaceros y tronadas asociados con una amplia zona de baja presión, se han organizado mejor desde ayer. Las condiciones ambientales son propicias para un desarrollo adicional, y es probable que se forme una depresión o tormenta tropical en el próximo día o dos, mientras el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste o noroeste a razón de 10 a 15 mph sobre el Atlántico tropical central”, detalla el informe.

Por su parte, la meteoróloga Mariangelis Marrero, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), señaló que la mayoría de los modelos apuntan a que el sistema se estaría moviendo hacia el norte y noreste de la región.

“No nos estaría afectando directamente en términos de que pase por encima de la isla, pero posibles impactos indirectos podrían ser el deterioro de las condiciones marítimas y costeras ya más bien para la próxima semana”, indicó la científica.

El CNH también monitorea una segunda onda tropical que apenas sale de la costa de África.

“Es posible que este sistema experimente un desarrollo lento a mediados o finales de esta semana mientras se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 15 a 20 mph, moviéndose desde la porción oriental hacia la central del Atlántico tropical”, señala la dependencia federal.

Al momento, esta segunda onda cuenta con una probabilidad de 0% de formación en las próximas 48 horas y 20% en los próximos siete días.

En cuanto a las condiciones del tiempo para este martes, Marrero informó que una advertencia de calor estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para todos los sectores costeros y urbanos, incluyendo a Vieques y Culebra.

El riesgo de calor continuará al menos durante los siguientes cinco días, siendo el viernes el momento en que se espera un riesgo significativo.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Cabe destacar que la llegada de una onda tropical de miércoles hacia el jueves provocará el aumento en la actividad de lluvia durante las hora de la mañana y tarde”, agregó.

El calor y la humedad impulsarán el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el oeste y suroeste de la isla, lo que provocará un riesgo limitado a elevado de inundaciones en sectores donde se registren fuertes lluvias.

La dependencia federal advirtió que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte y este de la isla, incluyendo a Culebra.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
¿Quiénes somos?

