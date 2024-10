El fenómeno de La Niña podría llegar pronto: conoce qué significa esto para el clima

Aunque no hay garantías de que este evento de La Niña se desarrolle, sí hay ciertas tendencias generales. Los expertos dicen que partes del norte de Sudamérica podrían recibir más lluvias de lo habitual. Las regiones del sur de Estados Unidos y algunas zonas de México podrían estar más secas de lo normal. El extremo norte de Estados Unidos y el sur de Canadá podrían ser más húmedos que el nivel promedio.

“Es inusual, aunque no inaudito”, declaró Ben Cook, climatólogo en el Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, el cual está afiliado con la Universidad de Columbia, al referirse al pronóstico de La Niña para este año.

Los impactos climáticos de La Niña

Las ondulaciones de la corriente en chorro también pueden causar frentes fríos más frecuentes, en particular para el centro y el sur de Estados Unidos. Las nevadas son más difíciles de pronosticar porque dependen en enorme medida de la tormenta y su dirección, explicó Borisoff, aunque aseguró que Nueva Inglaterra, Nueva York y la región de los Grandes Lagos suelen recibir más nieve durante los inviernos de La Niña, aunque nunca es una garantía. Las regiones del sur y el sureste de Estados Unidos están más alejadas de las zonas de tormentas activas, por lo que tienden a ser más áridas y cálidas de lo normal.

La Niña, El Niño y el cambio climático

El vínculo entre La Niña y El Niño con el cambio climático no está del todo claro, según los científicos.

Los modelos climáticos tienden a indicar que El Niño será más frecuente y La Niña menos frecuente, señaló Paul Roundy, climatólogo de la Universidad de Albany. Pero no todos los modelos coinciden. Los modelos por computadora también tienen dificultades para separar las variaciones normales en las fases de El Niño y La Niña con la influencia que tiene el cambio climático en el calentamiento de los océanos y la atmósfera.

“Esto no me llevaría a la conclusión de que el cambio climático no está provocando una mayor recurrencia de El Niño”, comentó Roundy. “Es simplemente que la naturaleza tiene grandes variaciones por sí misma. Así que podemos tener múltiples eventos de La Niña y, tal vez, en 40 o 50 años, veamos una cosa totalmente opuesta”.