Emiten advertencia de inundaciones para pueblos del centro de Puerto Rico
La formación de tormentas eléctricas ha provocado lluvia que está causando inundaciones en algunos sectores
2 de septiembre de 2026 - 3:48 PM
2 de septiembre de 2026 - 3:48 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde de este miércoles, una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de Puerto Rico, que experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la formación de tormentas eléctricas en la zona.
Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
⚠️ Adjuntas, Ciales, Jayuya, Lares, Orocovis, and Utuado ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 2, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 4:00 PM AST Sep 2nd, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/GlIojgcG31
Según el SNM, a la 1:57 p.m. del miércoles, el radar Doppler detectaba fuertes lluvias debido a la formación de tormentas eléctricas en el centro de la isla.
“Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona de aviso. Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Se esperan precipitaciones adicionales de 1 a 2 pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”, indica el boletín.
La agencia meteorológica sugiere a los conductores a mantenerse fuera de carreteras inundadas.
⚠️ Aguada, Añasco, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón, and San Sebastián, ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 2, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 4:00 PM AST Sep 2nd, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/WDoVAD77Jt
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