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Emiten advertencia de inundaciones para pueblos del centro de Puerto Rico

La formación de tormentas eléctricas ha provocado lluvia que está causando inundaciones en algunos sectores

2 de septiembre de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La formación de tormentas eléctricas en partes del centro-oeste de Puerto Rico está provocando inundaciones en la zona. (Servicio Nacional de Meteorología)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde de este miércoles, una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de Puerto Rico, que experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la formación de tormentas eléctricas en la zona.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Adjuntas, Ciales, Jayuya, Lares, Orocovis y Utuado – hasta las 4:00 p.m.
  • Aguada, Anasco, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón y San Sebastián - hasta las 4:00 p.m.

Según el SNM, a la 1:57 p.m. del miércoles, el radar Doppler detectaba fuertes lluvias debido a la formación de tormentas eléctricas en el centro de la isla.

“Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona de aviso. Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Se esperan precipitaciones adicionales de 1 a 2 pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”, indica el boletín.

La agencia meteorológica sugiere a los conductores a mantenerse fuera de carreteras inundadas.

Tags
Breaking NewsInundacionesServicio Nacional de MeteorologíaTormenta eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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