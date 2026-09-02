Emiten advertencia de inundaciones para pueblos del centro de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde de este miércoles, una advertencia de inundaciones para varios municipios del centro de Puerto Rico, que experimentan fuertes aguaceros tras el paso de una onda tropical y debido a la formación de tormentas eléctricas en la zona.

Según la dependencia federal, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

Adjuntas, Ciales, Jayuya, Lares, Orocovis y Utuado – hasta las 4:00 p.m.

hasta las 4:00 p.m. Aguada, Anasco, Las Marías, Mayagüez, Moca, Rincón y San Sebastián - hasta las 4:00 p.m.

Según el SNM, a la 1:57 p.m. del miércoles, el radar Doppler detectaba fuertes lluvias debido a la formación de tormentas eléctricas en el centro de la isla.

“Se están produciendo inundaciones menores o se espera que comiencen en breve en la zona de aviso. Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Se esperan precipitaciones adicionales de 1 a 2 pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”, indica el boletín.