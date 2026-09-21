Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios
Los pueblos afectados están en dos grupos separados, pero son de la zona norte
21 de septiembre de 2026 - 2:36 PM
21 de septiembre de 2026 - 2:36 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del lunes, una advertencia de inundaciones para varios municipios.
La alerta abarca los pueblos de Vega Baja, Vega Alta y Morovis hasta las 3:45 p.m.
En tanto, en un comunicado separado, informó que la advertencia para Arecibo, Ciales, Florida, Manatí y Utuado está en pie hasta las 4:00 p.m.
📅 Mon, Sep 21, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 21, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
⏰ Mon Sep 21, 3:45 PM AST | lun, 21 sept, 3:45 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ZQb2n5Vr63
Posteriormente, el SNM emitió otra advertencia para Camuy, Hatillo, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián.
“A las 2:07 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, indica la alerta del SNM.
“Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Se esperan cantidades adicionales de 1 a 2 pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional dará lugar a inundaciones menores”, agregó.
📅 Mon, Sep 21, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 21, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
📍 Arecibo, Ciales, Florida, Manatí, and Utuado
⏰ Mon Sep 21, 4:00 PM AST | lun, 21 sept, 4:00 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/EuKMSSEHdM
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