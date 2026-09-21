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Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

Los pueblos afectados están en dos grupos separados, pero son de la zona norte

21 de septiembre de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las lluvias se han concentrado en la zona central de la isla. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del lunes, una advertencia de inundaciones para varios municipios.

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La alerta abarca los pueblos de Vega Baja, Vega Alta y Morovis hasta las 3:45 p.m.

En tanto, en un comunicado separado, informó que la advertencia para Arecibo, Ciales, Florida, Manatí y Utuado está en pie hasta las 4:00 p.m.

Posteriormente, el SNM emitió otra advertencia para Camuy, Hatillo, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián.

“A las 2:07 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, indica la alerta del SNM.

Han caído entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Se esperan cantidades adicionales de 1 a 2 pulgadas en la zona. Esta lluvia adicional dará lugar a inundaciones menores”, agregó.

Tags
Breaking NewsInundacionesServicio Nacional de Meteorología
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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