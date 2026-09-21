Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió, en la tarde del lunes, una advertencia de inundaciones para varios municipios.

La alerta abarca los pueblos de Vega Baja, Vega Alta y Morovis hasta las 3:45 p.m.

En tanto, en un comunicado separado, informó que la advertencia para Arecibo, Ciales, Florida, Manatí y Utuado está en pie hasta las 4:00 p.m.

Posteriormente, el SNM emitió otra advertencia para Camuy, Hatillo, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián.

“A las 2:07 p.m., el radar Doppler indicó lluvias intensas debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones urbanas y en pequeños arroyos”, indica la alerta del SNM.