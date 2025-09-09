Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios por fuertes lluvias

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios ante fuerte actividad de lluvia detectada sobre la región en la tarde del martes.

De acuerdo a un informe de esa oficina, los municipios bajo alerta son:

Trujillo Alto: hasta las 5:45 p.m.

Añasco, Las Marías, Mayagüez y San Sebastián: hasta las 6:15 p.m.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una pulgada adicional.

Más temprano, el SNM había informado que el calor, combinado con la inestabilidad y humedad de esa pequeña vaguada, podría generar aguaceros con algunas tronadas sobre el interior hacia el norte-central y oeste.