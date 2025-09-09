Opinión
9 de septiembre de 2025
79°tormenta
El Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios por fuertes lluvias

Se ha reportado entre una a dos pulgadas en algunos sectores

9 de septiembre de 2025 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios ante fuerte actividad de lluvia detectada sobre la región en la tarde del martes.

RELACIONADAS

De acuerdo a un informe de esa oficina, los municipios bajo alerta son:

Trujillo Alto: hasta las 5:45 p.m.

Añasco, Las Marías, Mayagüez y San Sebastián: hasta las 6:15 p.m.

Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una pulgada adicional.

Más temprano, el SNM había informado que el calor, combinado con la inestabilidad y humedad de esa pequeña vaguada, podría generar aguaceros con algunas tronadas sobre el interior hacia el norte-central y oeste.

“Ahí, existe un riesgo elevado (de inundaciones), ya que es donde se deben generar aguaceros de mayor intensidad”, señaló la meteoróloga.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
