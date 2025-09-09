Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios por fuertes lluvias
Se ha reportado entre una a dos pulgadas en algunos sectores
9 de septiembre de 2025 - 5:31 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para algunos municipios ante fuerte actividad de lluvia detectada sobre la región en la tarde del martes.
De acuerdo a un informe de esa oficina, los municipios bajo alerta son:
Trujillo Alto: hasta las 5:45 p.m.
Añasco, Las Marías, Mayagüez y San Sebastián: hasta las 6:15 p.m.
Entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído en los municipios afectados y se espera al menos una pulgada adicional.
Más temprano, el SNM había informado que el calor, combinado con la inestabilidad y humedad de esa pequeña vaguada, podría generar aguaceros con algunas tronadas sobre el interior hacia el norte-central y oeste.
“Ahí, existe un riesgo elevado (de inundaciones), ya que es donde se deben generar aguaceros de mayor intensidad”, señaló la meteoróloga.
