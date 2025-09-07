Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos debido a fuertes lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para algunos pueblos ante fuertes lluvias que afectan a algunas municipalidades de la isla.

Según el SNM, los municipios bajo advertencia son:

Lares, Moca y San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

De acuerdo al boletín emitido por esa oficina, entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído sobre los pueblos afectados mientras se espera al menos una pulgada adicional.

“Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, lee el boletín.

Más temprano, el SNM había informado sobre la posibilidad de lluvias en la tarde.