Últimas Noticias
7 de septiembre de 2025
Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos debido a fuertes lluvias

Se ha reportado al menos de una a dos pulgadas de precipitación y podría aumentar durante la tarde

7 de septiembre de 2025 - 3:30 PM

De acuerdo al boletín emitido por esa oficina, entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído sobre los pueblos afectados mientras se espera al menos una pulgada adicional. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para algunos pueblos ante fuertes lluvias que afectan a algunas municipalidades de la isla.

Según el SNM, los municipios bajo advertencia son:

Lares, Moca y San Sebastián: hasta las 5:15 p.m.

De acuerdo al boletín emitido por esa oficina, entre una a dos pulgadas de lluvia ya han caído sobre los pueblos afectados mientras se espera al menos una pulgada adicional.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

“Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, lee el boletín.

Más temprano, el SNM había informado sobre la posibilidad de lluvias en la tarde.

“Es un pequeño disturbio de humedad que está provocando toda esa actividad desde tempranas horas de la mañana”, explicó en la mañana la meteoróloga del SNM, Glorianne Rivera.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
