Emiten advertencia de inundaciones por lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa
El sistema se mantiene casi estacionario al sur de Haití
22 de octubre de 2025 - 2:50 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros por las bandas externas asociadas a la tormenta tropical Melissa.
Según la dependencia federal, los siguientes minuicipios se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:
Más temprano, la meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, indicó a El Nuevo Día que el sistema se mantiene casi estacionario al sur de Haití, provocando esta tarde fuertes aguaceros en sectores del interior y noroeste de la isla.
Se espera que las bandas externas, a su vez, alcancen las zonas costeras del sur y este, generando períodos de lluvias intensas, ráfagas de viento y tronadas aisladas.
La actividad también podría resultar en inundaciones localizadas, principalmente en áreas urbanas y bajas a lo largo de la zona costera del sur y sectores del oeste.
