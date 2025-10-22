Opinión
Suscriptores
22 de octubre de 2025
79°nublado
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones por lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa

El sistema se mantiene casi estacionario al sur de Haití

22 de octubre de 2025 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que las bandas externas, a su vez, alcancen las zonas costeras del sur y este. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que experimentan fuertes aguaceros por las bandas externas asociadas a la tormenta tropical Melissa.

Según la dependencia federal, los siguientes minuicipios se encuentran bajo la advertencia de inundaciones:

  • Canóvanas, Carolina, Loíza, Naguabo, Luquillo, Ceiba, San Juan, Trujillo Alto, Fajardo y Río Grande: hasta las 3:30 p.m.

Más temprano, la meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, indicó a El Nuevo Día que el sistema se mantiene casi estacionario al sur de Haití, provocando esta tarde fuertes aguaceros en sectores del interior y noroeste de la isla.

La actividad también podría resultar en inundaciones localizadas, principalmente en áreas urbanas y bajas a lo largo de la zona costera del sur y sectores del oeste.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
