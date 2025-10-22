Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bandas externas de la tormenta tropical Melissa provocarán fuertes aguaceros en Puerto Rico

Aún existe incertidumbre en cuanto a la trayectoria del sistema, que permanece casi estacionario al sur de Haití

22 de octubre de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La humedad asociada a la tormenta tropical Melissa podría dejar de entre una a tres pulgadas de lluvia en algunas regiones de Puerto Rico. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Mientras la tormenta tropical Melissa se mantiene casi estacionaria al sur de Haití, sus bandas externas continuarán arrastrando humedad sobre Puerto Rico, provocando esta tarde fuertes aguaceros en sectores del interior y noroeste de la isla.

RELACIONADAS

Se espera que las bandas externas, a su vez, alcancen las zonas costeras del sur y este, generando períodos de lluvias intensas, ráfagas de viento y tronadas aisladas.

La actividad también podría resultar en inundaciones localizadas, principalmente en áreas urbanas y bajas a lo largo de la zona costera del sur y sectores del oeste.

“Vemos que Melissa está casi estacionaria al sur-suroeste de Puerto Príncipe. Se espera que permanezca ahí durante los próximos días y que no haya mucho movimiento de traslación. Así que esto lo que va a estar dando paso es a que las bandas de este sistema sigan entrando en nuestra zona”, explicó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“No va a ser hasta luego en el fin de semana que este sistema se intensifique un poco más y, una vez lo logre, comience a moverse”, señaló.

Rivera informó que aún existe incertidumbre en cuanto a la trayectoria de Melissa.

“Hasta que el sistema no comience a moverse no vamos a saber si va a seguir sobre Haití o Cuba. De ese primer escenario cumplirse, nosotros estaríamos recibiendo lluvia y nos estaría afectando la estela de huemdad hasta posiblemente la próxima semana”, advirtió.

El segundo escenario que plantean las guías meteorológicas proyecta al sistema desplazándose hacia el oeste, rumbo a Centroamérica, particularmente sobre el área del Nicaragua.

“De cumplirse este segundo escenario, los impactos serían menores en el área local para el fin de semana e inicios de la próxima semana laboral”, comunicó.

El boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH) señala que Melissa se mueve hacia el oeste a 2 millas por hora (mph) con vientos sostenidos de 50 millas por hora.

La tormenta se encuentra en la latitud 14.3 grados norte y la longitud 73.5 grados oeste.

Una vigilancia de huracán continúa vigente para la península del sur de Haití y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica.

“En todo el norte de la República Dominicana, el norte de Haití y eloeste de Jamaica, se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia hasta el sábado. Para Aruba y Puerto Rico, se esperan de 1 a 3 pulgadas durante el mismo período”, indicó la agencia federal.

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, Rivera alertó que continúan peligrosas con una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 6:00 p.m. y un riesgo alto de corrientes marinas hasta las 6:00 p.m. para la costa norte, noreste y la isla municipio de Culebra.

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

El "modelo espagueti" de huracanes: ¿qué es y debo preocuparme?

Es una herramienta importante y la meteoróloga Ada Monzón explica por qué.

Tags
Breaking NewsTormenta tropicalServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: