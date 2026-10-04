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Emiten aviso de inundaciones repentinas para tres municipios: ¿cuáles son?

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan alertó sobre los efectos de aguaceros que han dejado entre dos a cuatro pulgadas de lluvia

4 de octubre de 2026 - 2:30 PM

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Imagen del radar del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas en la tarde de hoy domingo en varios municipios.

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La alerta de la agencia federal aplica a los pueblos de Canóvanas, Carolina y Loíza hasta las 3:45 p.m.

“A las 2:11 p. m., el radar Doppler indicaba tormentas eléctricas que producían lluvias intensas en el área bajo aviso”, informó el SNM.

“Han caído entre 2 y 4 pulgadas de lluvia. Es posible que se registren cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas en el área bajo aviso. Se están produciendo inundaciones repentinas o se espera que comiencen en breve”, apuntó.

Más temprano, el SNM había emitido una advertencia de calor para todo Puerto Rico.

El meteorólogo del SNM Manuel Ramos indicó que el boletín está en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

“Se debe a que los índices de calor están cerca o pasando los 107 grados (Fahrenheit)”, explicó Ramos. “Las áreas más propensas siempre son el norte central, el oeste y suroeste de Puerto Rico”.

Ramos comentó, sin embargo, que el panorama del calor para la tarde podría cambiar dependiendo del desarrollo de aguaceros y algunas tronadas que podrían surgir, especialmente, en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico, mientras que no descartaba algunas lluvias pasajeras en el este durante la mañana.

Atribuyó la actividad de lluvias a vaguada sobre República Dominicana que mantiene las condiciones de humedad en la región. Para la semana, señaló que se espera la llegada de una onda tropical leve entre el miércoles y el jueves.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaInundaciones
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