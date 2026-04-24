Entre lluvias y mar peligroso: así se perfila el tiempo este viernes en Puerto Rico

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Si vas a la playa o estarás en la calle este viernes, debes saber que se esperan aguaceros en sectores del interior y norte de la isla, junto a corrientes marinas peligrosas en la costa norte.

Así lo informó el meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), quien explicó que los vientos del sur estarán dominando el patrón del tiempo, favoreciendo un potencial limitado de lluvias excesivas, principalmente en las zonas mencionadas.

En cuanto a las condiciones marítimas, advirtió que, aunque han mejorado respecto a días recientes, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida a lo largo de la costa norte, desde Rincón hasta Fajardo, así como en el norte de Culebra y Vieques.

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Anselmi explicó que pulsos de marejada del noreste continuarán llegando a las costas, lo que favorecerá la formación de corrientes peligrosas, por lo que exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución, especialmente quienes visiten playas en esas áreas.

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Por otro lado, señaló que los vientos del sur también provocarán un aumento en las temperaturas en los próximos días, particularmente a partir del domingo, cuando se espera que los índices de calor ronden entre los 100 y 106 grados Fahrenheit, condiciones que podrían afectar a comunidades vulnerables.

De cara al fin de semana, anticipó que se espera un patrón similar, con aguaceros en horas de la mañana sobre la costa sur, seguidos de actividad en la tarde en sectores del interior y norte de la isla.

No obstante, el riesgo de inundaciones comenzará a aumentar a partir del domingo y se extenderá hasta el martes. En ese periodo, se anticipa el mayor potencial de lluvias más intensas.