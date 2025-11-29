Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuerte viento podría producir ráfagas de hasta 25 millas por hora en algunas áreas costeras

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que esta brisa fuerte promoverá oleaje picado en Puerto Rico

29 de noviembre de 2025 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo que muestra palmas moviéndose por el viento en el Viejo San Juan.
Imagen de archivo que muestra palmas moviéndose por el viento en el Viejo San Juan. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El fuerte viento provocado por una alta presión cerca del océano Atlántico podría generar este sábado algunas ráfagas entre 21 y 25 millas por hora (mph), advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Condiciones ventosas (18–22 nudos | 21–25 mph), especialmente a través de las áreas costeras. Objetos no asegurados podrían ser arrastrados por el viento”, señala la alerta del SNM en su “Perspectiva de Condiciones Meteorológicas Peligrosas”.

De acuerdo a la agencia federal, la brisa fuerte promoverá oleaje picado en las costas de Puerto Rico. “Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales durante hoy y esta noche”, agregó el SNM.

En esa línea, la entidad indicó que se podría producir oleaje de siete pies o más desde la noche del sábado hasta mañana domingo, particularmente sobre las aguas del Atlántico mar adentro.

“Corrientes de resaca que pueden poner en peligro la vida son posibles en la zona de olas rompientes, particularmente en las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Corrientes de resaca aisladas y más fuertes pueden ocurrir en otros lugares, especialmente cerca de muelles, espigones y canales”, mencionó el SNM.

Por otro lado, la agencia informó que podrían desarrollarse aguaceros aislados y tormentas eléctricas durante la tarde, particularmente sobre el oeste.

“Acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, particularmente en el interior hacia el oeste de Puerto Rico (es posible). Existe una baja probabilidad de inundaciones localizadas urbanas y de pequeños riachuelos”, señaló el SNM.

En cuanto al panorama para los próximos días, el SNM precisó que “los vientos fuertes continuarán hasta temprano el lunes, mientras que un riesgo moderado de corrientes probablemente prevalecerá durante la mayor parte del periodo del pronóstico”.

“El oleaje volverá a aumentar junto con condiciones ventosas desde el domingo hasta la próxima semana, con al menos un riesgo marino limitado; las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución”, puntualizó la agencia.

Tags
Breaking NewsMeteorologíaServicio Nacional de MeteorologíaTiempoTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 29 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: