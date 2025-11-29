Fuerte viento podría producir ráfagas de hasta 25 millas por hora en algunas áreas costeras

El fuerte viento provocado por una alta presión cerca del océano Atlántico podría generar este sábado algunas ráfagas entre 21 y 25 millas por hora (mph), advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Condiciones ventosas (18–22 nudos | 21–25 mph), especialmente a través de las áreas costeras. Objetos no asegurados podrían ser arrastrados por el viento”, señala la alerta del SNM en su “Perspectiva de Condiciones Meteorológicas Peligrosas”.

De acuerdo a la agencia federal, la brisa fuerte promoverá oleaje picado en las costas de Puerto Rico. “Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales durante hoy y esta noche”, agregó el SNM.

En esa línea, la entidad indicó que se podría producir oleaje de siete pies o más desde la noche del sábado hasta mañana domingo, particularmente sobre las aguas del Atlántico mar adentro.

“Corrientes de resaca que pueden poner en peligro la vida son posibles en la zona de olas rompientes, particularmente en las playas del norte, este y sureste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Corrientes de resaca aisladas y más fuertes pueden ocurrir en otros lugares, especialmente cerca de muelles, espigones y canales”, mencionó el SNM.

Por otro lado, la agencia informó que podrían desarrollarse aguaceros aislados y tormentas eléctricas durante la tarde, particularmente sobre el oeste.

“Acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, particularmente en el interior hacia el oeste de Puerto Rico (es posible). Existe una baja probabilidad de inundaciones localizadas urbanas y de pequeños riachuelos”, señaló el SNM.

En cuanto al panorama para los próximos días, el SNM precisó que “los vientos fuertes continuarán hasta temprano el lunes, mientras que un riesgo moderado de corrientes probablemente prevalecerá durante la mayor parte del periodo del pronóstico”.