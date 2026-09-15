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¿Hasta cuándo lloverá? Onda tropical vigorosa se acerca a Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó un patrón activo de aguaceros que alcanzará a gran parte de la isla

15 de septiembre de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actividad de lluvia será generalizada. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una onda tropical vigorosa se acercará a Puerto Rico durante la tarde del miércoles y mantendrá un patrón lluvioso sobre la isla, al menos, hasta el viernes, anticipó este martes la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Va a estar con nosotros, dejándonos actividad por lo menos hasta el viernes. Así que va a ser una semana lluviosa y, por fin, está llegando la lluvia que necesitamos en algunos pueblos en particular. Así que son buenas noticias”, expresó Rivera.

La meteoróloga explicó que la actividad asociada a la onda tropical se concentraría durante las mañanas sobre sectores del este, el área metropolitana y municipios del norte, mientras que en horas de la tarde los aguaceros se desarrollarían principalmente hacia el oeste.

Casi toda la isla estaría recibiendo lluvia asociada a esto”, sostuvo.

La llegada del sistema ocurrirá luego de una jornada que también se anticipa activa debido a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera, que desde horas tempranas ha favorecido este martes el desarrollo de aguaceros sobre municipios del área metropolitana.

Rivera indicó que, durante la tarde de hoy, esa humedad e inestabilidad se combinará con los efectos locales y el calentamiento diurno, lo que favorecerá aguaceros fuertes y numerosas tormentas eléctricas sobre sectores del oeste y el interior de Puerto Rico.

También se espera actividad de lluvia sobre el área metropolitana y municipios aledaños en la tarde.

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Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Ante el pronóstico, Rivera exhortó a las personas que residen en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos de terrenos a mantenerse atentas, particularmente en sectores del oeste y noroeste, donde los suelos permanecen saturados tras las lluvias de los últimos días.

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, indicó que se espera oleaje por debajo de los cinco pies en casi todas las aguas regionales, mientras continuará un riesgo moderado de corrientes marinas en sectores del norte y este durante los próximos días.

De cara al fin de semana, Rivera anticipó además la llegada de pulsos con concentraciones bajas de polvo del Sahara.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoOndas tropicales
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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