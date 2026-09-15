Camión derrama piedras en el expreso PR-22 y provoca el cierre de un carril en dirección a Bayamón

Un camión que sufrió desperfectos mecánicos en la mañana de este martes derramó parte de su carga en la autopista PR-22, lo que provocó el cierre de un carril en dirección de San Juan hacia Arecibo.

La Policía detalló que el derrame de la carga de piedra se dio en el kilómetro 9.1

“Como medida de seguridad, el carril central permanece cerrado mientras personal de Metropistas realiza labores de limpieza en el área”, se detalló en un informe preliminar.

Inicialmente, se habían cerrado más carriles, confirmó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras y Tránsito de la Policía, pero fue posible abrir los carriles de la izquierda y la derecha.

El oficial explicó que el conductor del camión, al parecer, no se dio cuenta del derrame y manejó por cerca de un kilómetro.

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“Del kilómetro 10.2 lo hicimos regresar al lugar del accidente”, detalló Zeno, en entrevista con WKAQ. El personal que se encargará de la limpieza depositará las piedras en el mismo camión, indicó Zeno.

Unos nueve vehículos resultaron con datos, añadió el capitán.