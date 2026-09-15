Monitoreo diario: Carraízo y La Plata vuelven a subir por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, y en medio de la sequía que todavía afecta a la mayoría de Puerto Rico, los embalses Carraízo y La Plata amanecieron este martes con aumentos en sus niveles, según datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

De acuerdo con la gráfica de la AAA, Carraízo, que suple a gran parte de la zona metropolitana, alcanzó los 39.25 metros tras registrar un aumento de nueve centímetros respecto al día anterior. El embalse permanece en el nivel de “observación”.

Mientras, La Plata aumentó hasta los 44.46 metros luego de ganar seis centímetros. La reserva se mantiene en el nivel de “ajustes operacionales”.

En términos generales, nueve de los 19 embalses monitoreados por la corporación pública registraron aumentos, mientras ocho descendieron y dos permanecieron sin cambios.

Niveles de los embalses, según los datos publicados por la AAA a las 5:00 a.m. de este martes, 15 de septiembre de 2026. (AAA)

La reducción más marcada se produjo en Dos Bocas, en Arecibo, que perdió 12 centímetros y quedó en 88.83 metros, aunque continúa dentro del nivel de “seguridad”. Le siguió Lucchetti, en Yauco, con una baja de ocho centímetros, hasta 170.84 metros, también en “seguridad”.

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Mientras, Patillas descendió cuatro centímetros, hasta 65.61 metros, y Fajardo perdió tres centímetros, para ubicarse en 47.02 metros. Patillas permanece en el nivel de “seguridad”, mientras Fajardo continúa bajo “observación”.

Río Blanco, en Naguabo, y Guayabal, en Juana Díaz, disminuyeron dos centímetros cada uno, hasta 25.27 metros y 102.68 metros, respectivamente. Ambos permanecen en la categoría de “observación”.

Asimismo, Guajataca, en Quebradillas, y Cerrillos, en Ponce, perdieron dos centímetros cada uno, para situarse en 196.16 metros y 167.21 metros, respectivamente. Los dos continúan en nivel de “seguridad”.

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Por otro lado, Guayo, en Lares, registró el mayor aumento, con 12 centímetros, hasta 442.92 metros. Caonillas, en Utuado, ganó cinco centímetros, hasta 251.75 metros, mientras Loco, en Yauco, subió cuatro centímetros, hasta 69.55 metros. Los tres se mantienen en nivel de “seguridad”.

Matrullas, en Orocovis, y Garzas, en Adjuntas, aumentaron dos centímetros cada uno, hasta 734.71 metros y 736.06 metros, respectivamente. Ambos permanecen también dentro de la categoría de “seguridad”.

Cidra aumentó un centímetro y se ubicó en 400.27 metros, por lo que continúa bajo “observación”. Guineo, en Orocovis, también ganó un centímetro, hasta 902.43 metros, y permanece en el nivel de “desborde”.