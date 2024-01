Actividad pasajera de aguaceros podría verse durante el lunes debido a un parcho de humedad que pasará sobre la isla durante el día.

No obstante, según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Lee Ann Inglés, esta actividad de lluvia no estaría provocando ningún tipo de peligro o inundación para ninguna región en la isla.

“Las condiciones van a estar bastante estables dentro del día, vamos a tener un poco de nubosidad a través de sectores del este de Puerto Rico hasta media mañana y después vamos a ver tiempo variable”, informó Inglés.

Por otro lado, las condiciones marítimas se mantienen estables con un riesgo de corrientes marinas moderado para las costas norte, noroeste y noreste de la isla.

“El oleaje prevalece entre tres a cinco pies en los sectores costeros y hasta seis pies en las aguas expuestas del Atlántico. Los operadores de pequeñas embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución en las aguas del Atlántico”, exhortó la meteoróloga.

Por otro lado, el SNM vigila el paso de un sistema frontal que traerá consigo humedad a la zona “en algún punto entre martes a miércoles”

“Vamos a ver un aumento gradual de nubosidad lunes en la tarde o en la noche por la humedad que llega del sistema pero no vendría haciendo aguaceros hasta como martes o miércoles. No se espera que sean aguaceros que vayan a llevar a ningún tipo de inundación fuerte porque no tiene estabilidad en los niveles altos”, detalló Inglés.