Invest 95L mantiene un alto porcentaje de probabilidad de desarrollo en el Atlántico
El Centro Nacional de Huracanes monitorea la onda tropical a medida que se mueve hacia el oeste-noroeste
6 de octubre de 2025 - 8:27 AM
6 de octubre de 2025 - 8:27 AM
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantuvo esta mañana en 70% la probabilidad de desarrollo del sistema Invest 95L para los próximos siete días.
En su boletín de las 8:00 de la mañana, la agencia federal mantiene el monitoreo de lo que describió como un área de baja presión asociada a una onda tropical de poca altitud que “continúa produciendo un área grande de lluvias y tronadas desorganizadas sobre el centro tropical del Atlántico”.
“Condiciones ambientales parecen generalmente conducentes al desarrollo gradual de este sistema”, así que “una depresión tropical pudiera formase en los próximos días mientras se mueve rápido al oeste noroeste”, acercándose “a las Islas de Sotavento para la última parte de esta semana”, apuntó el NHC.
8 am EDT - There is a high chance of a tropical depression forming over the tropical central Atlantic #95L during the next few days. Interests in the northern Leeward Islands should monitor the progress of this system. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for updates. pic.twitter.com/mDY628bNCO— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 6, 2025
Hasta el momento, la agencia no ha publicado una trayectoria del sistema, sino un área de posible desarrollo, que se ha ido alejando poco a poco de Puerto Rico, mientras que los modelos sugieren que pasaría al este del Caribe, aproximadamente, para el viernes.
“No se ve como amenaza directa, pero estamos pendientes, dijo el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Sobre el área de desarrollo, comentó que “se movió hacia arriba y hacia el este. Se ha ido moviendo, alejándose de nosotros”.
“No es trayectoria. Si se desarrolla, hay que ver que estaría trayendo a nuestra zona”, afirmó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: