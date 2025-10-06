Invest 95L mantiene un alto porcentaje de probabilidad de desarrollo en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantuvo esta mañana en 70% la probabilidad de desarrollo del sistema Invest 95L para los próximos siete días.

En su boletín de las 8:00 de la mañana, la agencia federal mantiene el monitoreo de lo que describió como un área de baja presión asociada a una onda tropical de poca altitud que “continúa produciendo un área grande de lluvias y tronadas desorganizadas sobre el centro tropical del Atlántico”.

“Condiciones ambientales parecen generalmente conducentes al desarrollo gradual de este sistema”, así que “una depresión tropical pudiera formase en los próximos días mientras se mueve rápido al oeste noroeste”, acercándose “a las Islas de Sotavento para la última parte de esta semana”, apuntó el NHC.

Hasta el momento, la agencia no ha publicado una trayectoria del sistema, sino un área de posible desarrollo, que se ha ido alejando poco a poco de Puerto Rico, mientras que los modelos sugieren que pasaría al este del Caribe, aproximadamente, para el viernes.

“No se ve como amenaza directa, pero estamos pendientes, dijo el meteorólogo Ian Colón, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Sobre el área de desarrollo, comentó que “se movió hacia arriba y hacia el este. Se ha ido moviendo, alejándose de nosotros”.

“No es trayectoria. Si se desarrolla, hay que ver que estaría trayendo a nuestra zona”, afirmó.