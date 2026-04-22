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Jornada estable, pero podría aumentar la lluvia haca el fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología se mantiene atento a la llegada de una marejada que podría deteriorar las condiciones del mar

22 de abril de 2026 - 8:27 AM

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En horas de la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros aislados por efectos locales, principalmente en sectores del interior, oeste y suroeste de la isla. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las condiciones del tiempo en Puerto Rico se mantendrán mayormente estables este miércoles, con una actividad de lluvia mínima en algunos sectores de la isla, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

De acuerdo con Novoa, la entrada de aire seco en la región favorecerá una mañana tranquila, con pocas precipitaciones. “La realidad es que la actividad de lluvia es bien mínima a través de la zona”, explicó.

No obstante, en horas de la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros aislados por efectos locales, principalmente en sectores del interior, oeste y suroeste de la isla.

Aunque no se anticipan eventos significativos, la meteoróloga advirtió que los conductores podrían enfrentar acumulación de agua en las carreteras y reducción en la visibilidad. Agregó que el riesgo de inundaciones será limitado.

Sin embargo, anticipó que, de cara al fin de semana, las condiciones del tiempo podrían tornarse más inestables debido a la cercanía de un frente frío y la influencia de una vaguada, que aumentaría la frecuencia de aguaceros y el riesgo de inundaciones.

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En cuanto a las condiciones marítimas, sostuvo que el SNM vigila la llegada de una marejada que comenzaría a sentirse desde esta noche hacia el jueves. Aunque por el momento se perfila como un evento débil, podría provocar un aumento en el oleaje.

“Las boyas serán indicativas de cualquier cambio. Así que les pedimos a las personas que se mantengan bien pendientes a nuestra página. De haber alguna amenaza, estaríamos emitiendo los comunicados correspondientes”, indicó Novoa.

Actualmente, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las costas del norte y este de Puerto Rico. Aun así, Novoa recalcó que es posible la formación de corrientes marinas peligrosas, por lo que no deben subestimarse.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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