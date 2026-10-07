¿Lloverá en tu zona? Esto anticipa Meteorología ante el paso de onda tropical

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

El paso de una onda tropical provocará aguaceros fuertes y tormentas eléctricas durante la tarde de este miércoles en el interior y noroeste de Puerto Rico, mientras que las lluvias asociadas al sistema podrían continuar hasta, al menos, el jueves.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, desde tempranas horas de la madrugada, se han registrado lluvias en sectores del este y sureste de la isla.

Durante la mañana, las bandas de aguaceros continuaban entrando por el este y acercándose a la zona metropolitana de San Juan.

“De momento, los aguaceros se están moviendo bastante rápido y no tenemos acumulaciones significativas a través de la región”, señaló.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para la tarde se espera actividad más fuerte, acompañada de tormentas eléctricas, desde el interior hacia el noroeste.

La meteoróloga explicó que el campo de humedad de la onda tropical es extenso, por lo que su influencia se prolongará hasta, por lo menos, mañana jueves.

En cuanto a las temperaturas, el riesgo de calor permanecerá limitado durante los próximos días debido a la nubosidad asociada al sistema.

Aunque no hay una advertencia por calor, Rivera exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas de mayor temperatura para reducir la exposición al sol.

Por otro lado, las condiciones marítimas continuarán relativamente tranquilas, con oleaje por debajo de los cinco pies durante los próximos días. No obstante, se prevé un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico.