Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
7 de octubre de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lloverá en tu zona? Esto anticipa Meteorología ante el paso de onda tropical

Las lluvias asociadas al sistema podrían continuar hasta, al menos, el jueves

7 de octubre de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante la mañana, las bandas de aguaceros continuaban entrando por el este y acercándose a la zona metropolitana de San Juan (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

RELACIONADAS

---

El paso de una onda tropical provocará aguaceros fuertes y tormentas eléctricas durante la tarde de este miércoles en el interior y noroeste de Puerto Rico, mientras que las lluvias asociadas al sistema podrían continuar hasta, al menos, el jueves.

La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, desde tempranas horas de la madrugada, se han registrado lluvias en sectores del este y sureste de la isla.

Durante la mañana, las bandas de aguaceros continuaban entrando por el este y acercándose a la zona metropolitana de San Juan.

“De momento, los aguaceros se están moviendo bastante rápido y no tenemos acumulaciones significativas a través de la región”, señaló.

Sin embargo, para la tarde se espera actividad más fuerte, acompañada de tormentas eléctricas, desde el interior hacia el noroeste.

La meteoróloga explicó que el campo de humedad de la onda tropical es extenso, por lo que su influencia se prolongará hasta, por lo menos, mañana jueves.

En cuanto a las temperaturas, el riesgo de calor permanecerá limitado durante los próximos días debido a la nubosidad asociada al sistema.

Aunque no hay una advertencia por calor, Rivera exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y buscar sombra durante las horas de mayor temperatura para reducir la exposición al sol.

Por otro lado, las condiciones marítimas continuarán relativamente tranquilas, con oleaje por debajo de los cinco pies durante los próximos días. No obstante, se prevé un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todo Puerto Rico.

Ante ese panorama, la meteoróloga recomendó a los bañistas mantener precaución al acudir a las playas.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: