“Llueve sobre mojado”: reportan acumulaciones de hasta 9 pulgadas de lluvia y persiste el riesgo de inundaciones

Tras un episodio significativo de lluvias el martes que dejó acumulaciones de hasta nueve pulgadas en algunos sectores, Puerto Rico enfrenta este miércoles otra jornada de aguaceros con un riesgo limitado a elevado de inundaciones.

Según la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la actividad del martes estuvo asociada a los remanentes de un frente, un disturbio atmosférico, el calor diurno y efectos locales, lo que provocó acumulaciones de entre tres a cinco pulgadas en municipios del interior y sur, particularmente en Jayuya, Adjuntas, Peñuelas, Guayanilla y Yauco.

Mientras, sectores del norte de Ponce registraron entre dos a tres pulgadas de lluvia.

En horas de la noche, los aguaceros se intensificaron sobre el litoral norte, donde se reportaron acumulaciones adicionales de dos a tres pulgadas, con totales que alcanzaron entre siete a ocho pulgadas, e incluso estimados de radar de hasta nueve pulgadas en áreas de Toa Alta y Orocovis.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

A raíz de estas condiciones, el SNM emitió advertencias de inundaciones, avisos de inundaciones repentinas y avisos para ríos. De hecho, durante la mañana de este miércoles permanece vigente hasta las una advertencia de inundaciones para el río Cibuco en Vega Baja y Vega Alta.

Para hoy, Rivera indicó que se espera que la actividad de lluvia continúe, con mayor concentración en sectores del interior hacia el noroeste, en pueblos como Adjuntas, Aguadilla y Añasco.

“Se exhorta a la ciudadanía a mantener precaución en horas de la tarde si transitan por estas áreas. Ya llovió ayer. Así que va a llover sobre mojado. Así que el potencial está alto para deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas y de riachuelos”, advirtió Rivera.

En la zona metropolitana también se anticipa el desarrollo de aguaceros durante la tarde, con un riesgo elevado de inundaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado.

No obstante, la meteoróloga adelantó que se espera la llegada de una marejada a partir de la noche del domingo, lo que provocará un deterioro en las condiciones del mar para Semana Santa.