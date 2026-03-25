Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Llueve sobre mojado”: reportan acumulaciones de hasta 9 pulgadas de lluvia y persiste el riesgo de inundaciones

Conoce cuál es el pronóstico del tiempo para este miércoles y cuáles son los mayores riesgos

25 de marzo de 2026 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actividad del martes estuvo asociada a los remanentes de un frente, un disturbio atmosférico, el calor diurno y efectos locales. (Agencia EFE)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tras un episodio significativo de lluvias el martes que dejó acumulaciones de hasta nueve pulgadas en algunos sectores, Puerto Rico enfrenta este miércoles otra jornada de aguaceros con un riesgo limitado a elevado de inundaciones.

RELACIONADAS

Según la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la actividad del martes estuvo asociada a los remanentes de un frente, un disturbio atmosférico, el calor diurno y efectos locales, lo que provocó acumulaciones de entre tres a cinco pulgadas en municipios del interior y sur, particularmente en Jayuya, Adjuntas, Peñuelas, Guayanilla y Yauco.

Mientras, sectores del norte de Ponce registraron entre dos a tres pulgadas de lluvia.

En horas de la noche, los aguaceros se intensificaron sobre el litoral norte, donde se reportaron acumulaciones adicionales de dos a tres pulgadas, con totales que alcanzaron entre siete a ocho pulgadas, e incluso estimados de radar de hasta nueve pulgadas en áreas de Toa Alta y Orocovis.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

A raíz de estas condiciones, el SNM emitió advertencias de inundaciones, avisos de inundaciones repentinas y avisos para ríos. De hecho, durante la mañana de este miércoles permanece vigente hasta las una advertencia de inundaciones para el río Cibuco en Vega Baja y Vega Alta.

Para hoy, Rivera indicó que se espera que la actividad de lluvia continúe, con mayor concentración en sectores del interior hacia el noroeste, en pueblos como Adjuntas, Aguadilla y Añasco.

“Se exhorta a la ciudadanía a mantener precaución en horas de la tarde si transitan por estas áreas. Ya llovió ayer. Así que va a llover sobre mojado. Así que el potencial está alto para deslizamientos de tierra, inundaciones urbanas y de riachuelos”, advirtió Rivera.

En la zona metropolitana también se anticipa el desarrollo de aguaceros durante la tarde, con un riesgo elevado de inundaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado.

No obstante, la meteoróloga adelantó que se espera la llegada de una marejada a partir de la noche del domingo, lo que provocará un deterioro en las condiciones del mar para Semana Santa.

Ante este panorama, el SNM exhortó a bañistas y turistas a ejercer precaución y a mantenerse atentos a las condiciones antes de entrar al agua.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: