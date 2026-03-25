Reabren tramo de la PR-2 que había sido cerrado tras desbordarse el río Cibuco en Vega Alta

La Policía indicó que reabrieron un tramo de la carretera PR-2 que fue cerrado más temprano al tránsito por el desbordamiento del río Cibuco en Vega Alta.

En comunicado de prensa, la Uniformada había indicado más temprano que la vía no estaba accesible al tránsito desde la Casa Alcaldía hasta la salida hacia el expreso, antes del peaje, en Vega Alta.

De otro lado, cerca de las 6:30 de la mañana de hoy la Policía reportó que el tramo que transcurre por la parte posterior del restaurante El Platanal y que da acceso a la tienda Capri en el centro comercial de Rexville en Bayamón, se encuentra inundado debido a un tubo roto.

“Se les advierte a los conductores que transiten por el área, para que tomen medidas de desvío, en lo que las agencias pertinentes, que se encuentran en el lugar, continúan con los trabajos”, detalló.

La carretera PR-167 no está afectada por el incidente.