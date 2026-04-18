Lluvias activas mantienen bajo advertencia de inundaciones a varios municipios

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Bajo un patrón de lluvias que ha persistido durante los pasados días, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos tras registrarse intensos aguaceros y tronadas asociados a una vaguada que se aleja de la región.

La agencia meteorólogica divulgó una advertencia de inundaciones para los siguietes municipios:

Aguada, Moca, San Sebastián: hasta las 4:00 p.m.

hasta las 4:00 p.m. Bayamón, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 5:30 p.m.

hasta las 5:30 p.m. Ciales, Jayuya, Lares, Morovis y Utuado: hasta las 6:00 p.m.

hasta las 6:00 p.m. Juana Díaz y Ponce: hasta las 6:15 p.m.

Más temprano, el meteórologo Ian Colón advirtió que las lluvias más fuertes comenzarían desde tarde en la mañana y se extenderían durante la tarde.

Ante este panorama, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución.

“Si van de chinchorreo hacia la montaña, tengan mucho cuidado”, indicó.

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Colón alertó que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias recientes, lo que eleva el riesgo de deslizamientos de terreno.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Además, se mantiene un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas en zonas aisladas, así como crecidas de ríos.