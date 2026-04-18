Lluvias activas mantienen bajo advertencia de inundaciones a varios municipios
Conoce cuáles son los pueblos que están registrando la actividad más fuerte
18 de abril de 2026 - 3:27 PM
18 de abril de 2026 - 3:27 PM
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Bajo un patrón de lluvias que ha persistido durante los pasados días, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos tras registrarse intensos aguaceros y tronadas asociados a una vaguada que se aleja de la región.
La agencia meteorólogica divulgó una advertencia de inundaciones para los siguietes municipios:
⚠️BAYAMÓN, DORADO, TOA ALTA, TOA BAJA, VEGA ALTA⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 18, 2026
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta 5:30 PM AST DATE.#PRwx pic.twitter.com/IegF0j3Ejc
Más temprano, el meteórologo Ian Colón advirtió que las lluvias más fuertes comenzarían desde tarde en la mañana y se extenderían durante la tarde.
Ante este panorama, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución.
“Si van de chinchorreo hacia la montaña, tengan mucho cuidado”, indicó.
Colón alertó que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias recientes, lo que eleva el riesgo de deslizamientos de terreno.
Además, se mantiene un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas en zonas aisladas, así como crecidas de ríos.
Aunque la actividad más significativa se espera en el interior y oeste, el área metropolitana también podría experimentar lluvias durante la tarde, particularmente en sectores del sur de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo y Bayamón.
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