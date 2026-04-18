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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias activas mantienen bajo advertencia de inundaciones a varios municipios

Conoce cuáles son los pueblos que están registrando la actividad más fuerte

18 de abril de 2026 - 3:27 PM

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Las lluvias más fuertes comenzarían desde tarde en la mañana y se extenderían durante la tarde. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Bajo un patrón de lluvias que ha persistido durante los pasados días, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos tras registrarse intensos aguaceros y tronadas asociados a una vaguada que se aleja de la región.

La agencia meteorólogica divulgó una advertencia de inundaciones para los siguietes municipios:

  • Aguada, Moca, San Sebastián: hasta las 4:00 p.m.
  • Bayamón, Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta: hasta las 5:30 p.m.
  • Ciales, Jayuya, Lares, Morovis y Utuado: hasta las 6:00 p.m.
  • Juana Díaz y Ponce: hasta las 6:15 p.m.

Más temprano, el meteórologo Ian Colón advirtió que las lluvias más fuertes comenzarían desde tarde en la mañana y se extenderían durante la tarde.

Ante este panorama, el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución.

“Si van de chinchorreo hacia la montaña, tengan mucho cuidado”, indicó.

Colón alertó que los suelos permanecen saturados debido a las lluvias recientes, lo que eleva el riesgo de deslizamientos de terreno.

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Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Además, se mantiene un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado, con posibilidad de inundaciones urbanas y repentinas en zonas aisladas, así como crecidas de ríos.

Aunque la actividad más significativa se espera en el interior y oeste, el área metropolitana también podría experimentar lluvias durante la tarde, particularmente en sectores del sur de Carolina, Trujillo Alto, San Juan, Guaynabo y Bayamón.

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Breaking NewsInundacionesServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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