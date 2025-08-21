Opinión
21 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Monitoreo activo: esto es lo más reciente sobre las ondas tropicales en el Atlántico

El primer sistema aumentó su potencial de desarrollo ciclónico a 40% en las próximas 48 horas

21 de agosto de 2025 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica que muestra, a las 8:00 a.m., los disturbios que el Centro Nacional de Huracanes vigila en el océano Altántico. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó que una de las dos ondas tropicales que vigila aumentó este jueves su potencial de desarrollo ciclónico a 40% en las próximas 48 horas, y podría convertirse en depresión tropical durante el fin de semana.

En su boletín de las 8:00 a.m., la dependencia federal confirmó que el primer sistema aumentó su potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, mientras que mantuvo su potencial de desarrollo de 70% en los próximos siete días.

Previo a este boletín, el CNH le había conferido a esta onda un potencial de desarrollo ciclónico de 30% en los próximos dos días.

“Un área de aguaceros y tronadas asociadas con una onda tropical, localizada a unas cientos de millas al este de las Islas de Sotavento, ha mostrado pocos cambios en las últimas horas”, señaló el CNH en su boletín.

“Las condiciones ambientales aparentan ser favorables para un mayor desarrollo de este sistema, y es probable que se forme una depresión tropical este fin de semana mientras se mueve cerca o al norte del grupo norte de las Islas de Sotavento”, agregó la agencia.

En entrevista con El Nuevo Día, el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), señaló que la incertidumbre en cuanto a este sistema gira en torno a si logrará convertirse en una depresión al norte o este de Puerto Rico.

“Por el momento, estaría pasando como una onda tropical fuerte. Sin embargo, aunque no se logre desarrollar, va a traer aguaceros, humedad e inestabilidad a la zona durante la noche del viernes”, anticipó.

¿Podría Puerto Rico ser azotado por otro huracán mayor?

¿Podría Puerto Rico ser azotado por otro huracán mayor?

En plena temporada de huracanes, ¿la isla podría enfrentarse a otro ciclón como María? Mira lo que explicó la veterana meteoróloga Ada Monzón.

Mientras, la segunda onda tropical, identificada como el Invest 99L, mantiene su probabilidad de desarrollo ciclónico a 40% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

“El área donde se puede formar este sistema es bastante pequeña y, si se logra formar algo, sería de corta duración. Al momento, no está tan organizado. Pero debemos seguir atentos”, puntualizó Ramos.

El CNH precsió que “las condiciones ambientales aparentan ser marginalmente favorables para un desarrollo adicional de este sistema durante el próximo día, mientras se mueve hacia el oeste-suroeste a cerca de 15 mph, y pudiera formarse una depresión tropical de corta duración”.

Sin embargo, la dependencia señaló que “en un par de días, se espera que las condiciones ambientales se tornen desfavorables para un mayor desarrollo”.

En su más reciente boletín, el CNH también identificó un tercer disturbio en el Atlántico.

Se trata de un área pequeña de baja presión, localizada a unas 1,200 millas al suroeste de las Azores, que está produciendo aguaceros y tronadas limitadas.

“Los vientos en los niveles altos son solo marginalmente favorables para su desarrollo mientras el sistema se mueve lentamente hacia el este durante los próximos días”, detalla el boletín.

El CNH le confirió a este disturbio una probabilidad baja de formación de 30% en las próximas 48 horas y en los próximos siete días.

