Feriados
21 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Polvo del Sahara limitará aguaceros y da paso a advertencia de calor

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) continúa monitoreando dos ondas tropicales que se desplazan por el océano Atlántico

21 de agosto de 2025 - 7:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La advertencia abarca a todos los municipios costeros, así como Vieques y Culebra. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La capa de polvo del Sahara que cubre la región limitará este jueves la formación de aguaceros, dando paso a un ambiente más caluroso y a una advertencia de calor para los municipios en las zonas costeras.

“Tenemos polvo en la zona y esto va a promover cielos brumosos visibilidad reducida y calidad de aire deteriorada”, advirtió el meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El particulado, a su vez, inhibirá la actividad de lluvia a entre un 10% a 20% en horas de la mañana, mientras que en la tarde existe una probabilidad de 30% a 40% en zonas aisladas.

Estos factores darán paso temperaturas altas e índices de calor que pudieran sobrepasar los 108 grados Fahrenheit, por lo que el SNM emitió una advertencia de calor que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

La advertencia abarca a todos los municipios costeros, así como Vieques y Culebra.

“No olvide mascotas y niños en el carro, utilice ropa holgada y, si siente síntomas de un golpe de calor, debe tomar las debidas precauciones y refrescarse”, resaltó Ramos.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

En cuanto las condiciones costeras, informó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas al norte de la isla desde Rincón hasta Fajardo. El riesgo también está presente para playas de Ceiba y de Culebra.

Continúan vigilando dos ondas tropicales en el Atlántico

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) continúa monitoreando dos ondas tropicales que se desplazan por el océano Atlántico y que mantienen probabilidades de desarrollo de 70% y 40% en los próximos siete días.

En su boletín de las 8:00 a.m., la agencia federal señaló que el primer sistema aumentó su potencial de desarrollo ciclónico a 40% en las próximas 48 horas y mantuvo su potencial para los próximos siete días a 70%.

Previo a este boletín, el CNH le había conferido a esta onda un potencial de desarrollo ciclónico de 30% en las próximas 48 horas.

“El CNH indica que tenemos condiciones algo favorables y se pudiera formar una depresión tropical durante el fin de semana. La incertidumbre es si logra hacerlo al norte o al este de nosotros. Por el momento, estaría pasando como una onda tropical fuerte”, explicó Ramos.

“Sin embargo, aunque no se logre desarrollar, va a traer aguaceros, humedad e inestabilidad a la zona”, anticipó.

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.Una mujer se toma fotos en una playa en Condado el viernes, 15 de agosto, antes de que comenzaran los efectos del huracán Erin en Puerto Rico.Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
1 / 33 | En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. - Alejandro Granadillo

Mientras, la segunda onda tropical, identificada como el Invest 99L, mantiene su probabilidad de desarrollo ciclónico a 40% tanto en las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

“El área donde se puede formar este sistema es bastante pequeña y, si se logra formar algo, sería de corta duración. Al momento, no está tan organizado. Pero debemos seguir atentos”, puntualizó.

Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicocalorPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
