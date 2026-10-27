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“No es momento para estar en playas”: advierten sobre marejada peligrosa durante los próximos días

El SNM anticipó olas rompientes de hasta 12 pies y posibles inundaciones costeras por mareas excepcionalmente altas

27 de octubre de 2026 - 7:49 AM

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El periodo con mayor potencial de mareas excepcionalmente altas será desde el 27 al 30 de octubre. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Las condiciones marítimas y costeras permanecerán peligrosas durante los próximos días, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) exhortó a residentes y turistas a evitar las playas y las salidas en embarcaciones.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, explicó que una marejada, combinada con mareas excepcionalmente altas, podría provocar inundaciones costeras, especialmente durante la marea alta.

En las playas expuestas se esperan olas rompientes de entre ocho y 12 pies, erosión localizada y corrientes marinas que pudieran ser amenazantes para la vida.

“No es momento para estar en las playas ni de bote”, retieró Marrero en entrevista con El Nuevo Día.

La meteoróloga indicó que la marejada afectará las aguas durante los próximos días y que el riesgo alto de corrientes marinas continuará hasta el miércoles para las costas del norte, este y oeste de Puerto Rico, así como para Culebra.

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Entretanto, una advertencia por oleaje alto permanecerá vigente hasta las 6:00 p.m. de este martes. También está en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas que incluye las aguas mar afuera del Atlántico y cercanas a la costa, el oeste y el pasaje de la Mona, detalló.

Marrero explicó que el oleaje rompiente y el aumento en los niveles de la marea podrían generar inundaciones en sectores costeros, por lo que recomendó mantenerse alejado de las áreas inundadas y ejercer precaución cerca del litoral.

Según una publicación del SNM, el periodo con mayor potencial de mareas excepcionalmente altas será desde el 27 al 30 de octubre.

Entre las zonas vulnerables figuran el estuario de la bahía de San Juan, en San Juan y Cataño; Pozuelo, en Guayama; El Faro, en Guayanilla; y La Parguera, en Lajas.

La agencia explicó que se trata de un fenómeno natural en el que las condiciones astronómicas favorecen niveles de marea superiores a lo normal. Suele ocurrir cerca de la Luna nueva o llena, durante las mareas vivas, y puede alcanzar niveles mayores cuando coincide con el perigeo lunar.

Una marea excepcionalmente alta no necesariamente provoca inundaciones, pero puede aumentar ese riesgo en zonas costeras bajas y vulnerables, precisó el SNM.

Marrero aclaró que la marejada que afecta las aguas esta semana es un evento distinto a la conocida “marea de los muertos”, que suele asociarse con los días 1 y 2 de noviembre.

En cuanto al tiempo, la meteoróloga anticipó condiciones calurosas y húmedas, con índices de calor elevados y una advertencia de calor vigente para Puerto Rico, incluidos Vieques y Culebra.

Por otra parte, los aguaceros y las tronadas aisladas se concentrarían principalmente en municipios del sur, este e interior de la isla, donde existe un riesgo elevado de inundaciones.

La actividad podría provocar acumulaciones de agua en calles y crecidas de quebradas, y no se descartan inundaciones repentinas, señaló Marrero.

Añadió que parte de las lluvias podría alcanzar el área del embalse La Plata.

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