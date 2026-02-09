Olas rompientes de hasta 15 pies: la mayoría de las playas continúan peligrosas
Está en efecto advertencias para operadores de pequeñas embarcaciones, de corrientes marinas, inundaciones costeras y resacas fuertes
9 de febrero de 2026 - 9:37 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió varias advertencias sobre las condiciones peligrosas de la mayoría de las playas de Puerto Rico durante esta semana.
La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, explicó que la situación se debe a una marejada “bastante fuerte” que está llegando desde el norte.
Anticipó que las “condiciones peligrosas, por lo menos, van a estar hasta este próximo miércoles o jueves”.
“La mayoría de la semana debe continuar peligroso”, apuntó. “No es hasta el viernes que comienza a bajar esa energía”.
Zayas detalló que el riesgo alto corrientes marinas está en efecto para “la mayoría de las playas de la isla, Vieques y Culebra”.
Feb 9 | STRONGER WINDS & SWELL WORSEN CONDITIONS TODAY— NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 9, 2026
Dangerous seas, high rip current risk, high surf & minor coastal flooding.
VIENTOS Y MAREJADAS EMPEORAN LAS CONDICIONES HOY
Oleaje peligrosos, corrientes marinas, fuerte oleaje e inundaciones costeras menores.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/1uEjWEK7TP
Asimismo, señaló que tienen, “al momento, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas en todas las aguas del Atlántico, aguas costeras, y los pasajes de la Anegada y Mona”.
Mientras, Zayas apuntó que el SNM emitió una advertencia de resacas fuertes, con “oleaje rompiente que estará sobre los diez pies y pudiera sobrepasar los 15 pies”.
“También está la advertencia de inundaciones costeras. Eso incluye todas las playas del noroeste, del norte y este de Puerto Rico, y también Culebra. Eso se debe a olas rompientes que estarán entre los 12 y 15 pies”, expuso.
“La advertencia de resacas y de inundaciones costeras estará por lo menos hasta mañana en la tarde, pero se continuará monitoreando las bollas. De ser necesario, se extiende”, afirmó.
En cuanto a las condiciones del tiempo, Zayas dijo que se esperan temperaturas frescas y aire mayormente seco, aunque pudiera estar nublado.
“Tenemos vientos del norte y aire más seco. Eso ayuda a que tengamos tiempo más tranquilo y temperaturas agradables”, destacó.
Estimó que ese patrón prevalecería hasta entre el jueves y viernes, cuando comienzan a llegar vientos del este y sureste, aumentando la humedad.
