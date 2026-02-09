Opinión
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Olas rompientes de hasta 15 pies: la mayoría de las playas continúan peligrosas

Está en efecto advertencias para operadores de pequeñas embarcaciones, de corrientes marinas, inundaciones costeras y resacas fuertes

9 de febrero de 2026 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La advertencia de inundaciones costeras pudiera durar hasta mañana, pero el SNM pudiera extenderlo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió varias advertencias sobre las condiciones peligrosas de la mayoría de las playas de Puerto Rico durante esta semana.

La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, explicó que la situación se debe a una marejada “bastante fuerte” que está llegando desde el norte.

Anticipó que las “condiciones peligrosas, por lo menos, van a estar hasta este próximo miércoles o jueves”.

“La mayoría de la semana debe continuar peligroso”, apuntó. “No es hasta el viernes que comienza a bajar esa energía”.

Zayas detalló que el riesgo alto corrientes marinas está en efecto para “la mayoría de las playas de la isla, Vieques y Culebra”.

Asimismo, señaló que tienen, “al momento, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas en todas las aguas del Atlántico, aguas costeras, y los pasajes de la Anegada y Mona”.

Mientras, Zayas apuntó que el SNM emitió una advertencia de resacas fuertes, con “oleaje rompiente que estará sobre los diez pies y pudiera sobrepasar los 15 pies”.

“También está la advertencia de inundaciones costeras. Eso incluye todas las playas del noroeste, del norte y este de Puerto Rico, y también Culebra. Eso se debe a olas rompientes que estarán entre los 12 y 15 pies”, expuso.

“La advertencia de resacas y de inundaciones costeras estará por lo menos hasta mañana en la tarde, pero se continuará monitoreando las bollas. De ser necesario, se extiende”, afirmó.

Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.El Servicio Nacional de Meteorología indicó que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones, mayormente elevado para la mitad este de Puerto Rico.No es hasta el jueves que se espera una mejoría.
1 / 28 | Marejadas y fuertes resacas: impresionantes imágenes del oleaje en las costas de Puerto Rico. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff

En cuanto a las condiciones del tiempo, Zayas dijo que se esperan temperaturas frescas y aire mayormente seco, aunque pudiera estar nublado.

“Tenemos vientos del norte y aire más seco. Eso ayuda a que tengamos tiempo más tranquilo y temperaturas agradables”, destacó.

Estimó que ese patrón prevalecería hasta entre el jueves y viernes, cuando comienzan a llegar vientos del este y sureste, aumentando la humedad.

Servicio Nacional de MeteorologíaCorrientes submarinas peligrosasTiempo en Puerto RicoMeteorologíaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
