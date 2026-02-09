Olas rompientes de hasta 15 pies: la mayoría de las playas continúan peligrosas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió varias advertencias sobre las condiciones peligrosas de la mayoría de las playas de Puerto Rico durante esta semana.

La meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas, explicó que la situación se debe a una marejada “bastante fuerte” que está llegando desde el norte.

Anticipó que las “condiciones peligrosas, por lo menos, van a estar hasta este próximo miércoles o jueves”.

“La mayoría de la semana debe continuar peligroso”, apuntó. “No es hasta el viernes que comienza a bajar esa energía”.

Zayas detalló que el riesgo alto corrientes marinas está en efecto para “la mayoría de las playas de la isla, Vieques y Culebra”.

Asimismo, señaló que tienen, “al momento, advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas en todas las aguas del Atlántico, aguas costeras, y los pasajes de la Anegada y Mona”.

Mientras, Zayas apuntó que el SNM emitió una advertencia de resacas fuertes, con “oleaje rompiente que estará sobre los diez pies y pudiera sobrepasar los 15 pies”.

“También está la advertencia de inundaciones costeras. Eso incluye todas las playas del noroeste, del norte y este de Puerto Rico, y también Culebra. Eso se debe a olas rompientes que estarán entre los 12 y 15 pies”, expuso.

“La advertencia de resacas y de inundaciones costeras estará por lo menos hasta mañana en la tarde, pero se continuará monitoreando las bollas. De ser necesario, se extiende”, afirmó.

Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.

En cuanto a las condiciones del tiempo, Zayas dijo que se esperan temperaturas frescas y aire mayormente seco, aunque pudiera estar nublado.

“Tenemos vientos del norte y aire más seco. Eso ayuda a que tengamos tiempo más tranquilo y temperaturas agradables”, destacó.