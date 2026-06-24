Onda tropical traerá aguaceros pasajeros, pero también aumenta el polvo del Sahara

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El polvo del Sahara regresará con fuerza este miércoles, justo cuando una onda tropical débil aumenta la posibilidad de aguaceros y tronadas en sectores de Puerto Rico.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el día comenzará con concentraciones moderadas de polvo del Sahara sobre la región, pero se espera que el particulado aumente sobre Puerto Rico al anochecer y persista hasta el viernes.

Según la dependencia federal, este patrón provocará cielos brumosos, visibilidad reducida y un deterioro en la calidad del aire, particularmente a medida que aumenten las concentraciones.

Mientras tanto, una onda tropical débil que se desplaza al sur de la región favorecerá aguaceros pasajeros.

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Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente sobre el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico.

El SNM también advirtió sobre un riesgo elevado de calor, con índices que podrían superar los 108 grados Fahrenheit.

La agencia meteorológica agregó que no se descarta que, durante el día o en el corto plazo, se emitan advertencias de calor para zonas urbanas y áreas de baja elevación, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit.

Además, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida para casi todas las playas de Puerto Rico.