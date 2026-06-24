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Onda tropical traerá aguaceros pasajeros, pero también aumenta el polvo del Sahara

El día comenzará con concentraciones moderadas del particulado y aumentará al anochecer

24 de junio de 2026 - 9:27 AM

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Este patrón provocará cielos brumosos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El polvo del Sahara regresará con fuerza este miércoles, justo cuando una onda tropical débil aumenta la posibilidad de aguaceros y tronadas en sectores de Puerto Rico.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), el día comenzará con concentraciones moderadas de polvo del Sahara sobre la región, pero se espera que el particulado aumente sobre Puerto Rico al anochecer y persista hasta el viernes.

Según la dependencia federal, este patrón provocará cielos brumosos, visibilidad reducida y un deterioro en la calidad del aire, particularmente a medida que aumenten las concentraciones.

Mientras tanto, una onda tropical débil que se desplaza al sur de la región favorecerá aguaceros pasajeros.

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Para la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros y tronadas, principalmente sobre el interior hacia el oeste y noroeste de Puerto Rico.

El SNM también advirtió sobre un riesgo elevado de calor, con índices que podrían superar los 108 grados Fahrenheit.

La agencia meteorológica agregó que no se descarta que, durante el día o en el corto plazo, se emitan advertencias de calor para zonas urbanas y áreas de baja elevación, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit.

Además, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas amenazantes a la vida para casi todas las playas de Puerto Rico.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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