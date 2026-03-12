Prepárate para una tarde lluviosa: vaguada mantendrá condiciones inestables

La presencia de una vaguada mantendrá condiciones inestables sobre Puerto Rico este jueves, favoreciendo aguaceros frecuentes y posibles tronadas.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que desde horas de la mañana ya se han observado algunos aguaceros entrando por sectores del este de la isla, pero se anticipa que la actividad de lluvia aumente a medida que avance el día.

“Todavía tenemos una vaguada que va a traer inestabilidad en el área”, indicó la experta.

Según Zayas, aunque se han registrado lluvias en la mañana, las condiciones más lluviosas se esperan durante horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumente en distintas zonas del país.

Debido a ese patrón, existe un riesgo elevado de inundaciones en sectores del interior hacia el oeste, donde se anticipa mayor desarrollo de aguaceros.

La meteoróloga también señaló que no se puede descartar la ocurrencia de tronadas aisladas.

Zayas indicó que este jueves debe ser el día más húmedo del periodo, mientras que para el viernes se anticipa un patrón más típico, con actividad de lluvia más localizada en comparación con lo que se espera hoy.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y Culebra al menos hasta el sábado, mientras que el resto de las playas presenta riesgo bajo.