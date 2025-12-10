Prevén aguaceros frecuentes por disturbio en la región

Un disturbio incrementará la nubosidad y los aguaceros desde temprano este miércoles para el este de Puerto Rico, informó Emanuel Rodríguez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“No va a ser significativo en cuestión de inundaciones, pero podría haber acumulación de agua en las carreteras. En esta época, las personas tienden a realizar actividades en el exterior, así que para que lo tengan en cuenta”, indicó el científico.

Los aguaceros frecuentes vendrán acompañados de brisa fuerte, con vientos de 15 a 25 millas por hora (mph), e incluso ráfagas más fuertes.

Actualmente, el riesgo de corrientes marinas es moderado para las playas del norte, este, Culebra y Vieques.

Sin embargo, debido al aumento en el viento, Rodríguez anticipó que se espera la llegada de una marejada para el jueves, lo que provocará que el riesgo moderado de corrientes marinas aumente a alto.

“Este riesgo podría estar extendiéndose potencialmente hasta el fin de semana en las playas del norte, este y en las islas municipio”, señaló.