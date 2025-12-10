Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prevén aguaceros frecuentes por disturbio en la región

Mientras, el riesgo de corrientes marinas permanece moderado para las playas del norte y este de la isla grande, así como Culebra y Vieques

10 de diciembre de 2025 - 7:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera la llegada de una marejada para el jueves. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un disturbio incrementará la nubosidad y los aguaceros desde temprano este miércoles para el este de Puerto Rico, informó Emanuel Rodríguez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“No va a ser significativo en cuestión de inundaciones, pero podría haber acumulación de agua en las carreteras. En esta época, las personas tienden a realizar actividades en el exterior, así que para que lo tengan en cuenta”, indicó el científico.

Los aguaceros frecuentes vendrán acompañados de brisa fuerte, con vientos de 15 a 25 millas por hora (mph), e incluso ráfagas más fuertes.

Actualmente, el riesgo de corrientes marinas es moderado para las playas del norte, este, Culebra y Vieques.

Sin embargo, debido al aumento en el viento, Rodríguez anticipó que se espera la llegada de una marejada para el jueves, lo que provocará que el riesgo moderado de corrientes marinas aumente a alto.

“Este riesgo podría estar extendiéndose potencialmente hasta el fin de semana en las playas del norte, este y en las islas municipio”, señaló.

De igual forma, una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas estará vigente a partir de las 6:00 a.m. del jueves ante la posibilidad de oleaje picado en las aguas mar afuera del océano Atlántico.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
