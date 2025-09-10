Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pronostican una potencial onda tropical saliendo durante los próximos días de la costa oeste de África

El sistema tiene un 20% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días

10 de septiembre de 2025 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La onda tropical se podría formar en los próximos días y encontraría condiciones para un desarrollo lento a través del Atlántico tropical. (NHC/NOAA)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una onda tropical que se pronostica saldrá en los próximos días de la costa oeste de África será monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) debido a un potencial bajo de desarrollo para los próximos siete días.

RELACIONADAS

De acuerdo al boletín especial del NHC, las condiciones son propicias para un desarrollo lento durante la próxima semana mientras este sistema se movería a unas 15 millas por hora (mph) hacia el oeste, noroeste por el este y centro del Atlántico tropical.

Actualmente, la onda tropical mantiene un 20% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días y un 0% de probabilidad para los próximos dos días.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Mariangelis Marrero Colón, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta no solo a las redes sociales del NHC, sino también a las de su oficina para información oficial sobre el monitoreo de este sistema.

“Son las únicas [fuentes] con la información totalmente correcta... Todavía continuamos en el pico de la temporada de huracanes... Tengan su plan de emergencia listo y estén pendiente a las fuentes oficiales”, recalcó la meteoróloga.

Al momento no hay detalles de una posible trayectoria del sistema.

En la imagen compartida por el NHC se resalta la zona donde esta onda podría desarrollarse para los próximos siete días.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaOndas tropicalesMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: