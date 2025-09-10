Pronostican una potencial onda tropical saliendo durante los próximos días de la costa oeste de África

Una onda tropical que se pronostica saldrá en los próximos días de la costa oeste de África será monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) debido a un potencial bajo de desarrollo para los próximos siete días.

De acuerdo al boletín especial del NHC, las condiciones son propicias para un desarrollo lento durante la próxima semana mientras este sistema se movería a unas 15 millas por hora (mph) hacia el oeste, noroeste por el este y centro del Atlántico tropical.

Actualmente, la onda tropical mantiene un 20% de probabilidad de desarrollo para los próximos siete días y un 0% de probabilidad para los próximos dos días.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Mariangelis Marrero Colón, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta no solo a las redes sociales del NHC, sino también a las de su oficina para información oficial sobre el monitoreo de este sistema.

“Son las únicas [fuentes] con la información totalmente correcta... Todavía continuamos en el pico de la temporada de huracanes... Tengan su plan de emergencia listo y estén pendiente a las fuentes oficiales”, recalcó la meteoróloga.

Al momento no hay detalles de una posible trayectoria del sistema.

En la imagen compartida por el NHC se resalta la zona donde esta onda podría desarrollarse para los próximos siete días.