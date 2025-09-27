Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
79°nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reclasifican la onda tropical AL94 como posible tormenta tropical 9

El Centro Nacional de Huracanes indicó que podría convertirse en huracán el próximo lunes

27 de septiembre de 2025 - 9:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al momento, el disturbio atmosférico registra vientos sostenidos de 35 mph, con una presión central de 1007 milibares (mb). La imagen muestra el sistema cerca de Cuba, y a la derecha, aparece el huracán Humberto. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) reclasificó la onda tropical AL94 como posible tormenta tropical 9 mientras continúa su trayectoria hacia el oeste-noroeste a razón de 10 millas por hora (mph).

RELACIONADAS

En su boletín de las 8:00 p.m., la agencia indicó que el sistema podría convertirse en tormenta tropical en algún momento durante este fin de semana, y que podría producir condiciones de tormenta tropical en partes del centro y noroeste de la Bahamas, donde ya se emitieron avisos y vigilancias.

Al momento, el disturbio atmosférico registra vientos sostenidos de 35 mph, con una presión central de 1007 milibares (mb). Su centro de circulación fue localizado en la latitud 21.0 grados norte, longitud 75.0 grados oeste.

El CNH indicó que lluvias asociadas a este sistema afectarán la zona este de Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y las Bahamas durante todo el fin de semana.

“Existe una creciente amenaza de fuertes lluvias a principios de la próxima semana, desde la costa del estado de Georgia, a través de las Carolinas y hacia los estados del sur del Atlántico medio, lo que podría causar inundaciones repentinas, urbanas y fluviales”, señaló el CNH en el boletín.

“Se espera que el sistema alcance o se acerque a la intensidad de un huracán cuando se aproxime a la costa sureste de Estados Unidos a principios de la próxima semana, donde existe el riesgo de marejada ciclónica y vientos fuertes. Los residentes de esa zona deben estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y asegurarse de tener un plan de huracanes listo”, añadió el CNH.

Por su parte, Yidiana Zayas Rivera, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), exhortó a los residentes de esas zonas a no bajar la guardia con el sistema.

“Se hizo el cambio de categoría para poder emitir el aviso y la advertencia de inundaciones”, explicó Zayas Rivera, quien aseguró que existen las condiciones propicias para que el fenómeno continúe desarrollándose en los próximos días.

“Se espera que el sábado se convierta en una depresión tropical, y el domingo, en tormenta, cuando esté sobre las Bahamas”, señaló Zayas Rivera.

La meteoróloga añadió que los modelos mantienen al fenómeno convirtiéndose en huracán categoría 1 temprano en la semana que viene mientras continúa su curso hacia el noroeste.

“Al momento, el pronóstico tiene al disturbio convirtiéndose en huracán para el lunes, aunque todavía no hay mucha confianza en esos modelos pues todavía falta mucho y están un poco erráticos, pero sí hay más confianza en que se convierta en depresión tropical, y luego, en tormenta temprano la semana que viene”, enfatizó.

Aunque no se espera un impacto directo en toda la península de la Florida, la trayectoria podría provocar impactos en zonas costeras en ese estado, al igual que en Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Zayas Rivera indicó que el fenómeno no tendrá ningún efecto en las costas de Puerto Rico.

De otra parte, el huracán Humberto continúa con su trayectoria hacia el oeste-noroeste a razón de cinco mph, con vientos sostenidos máximos de 115 mph. Su centro de circulación se mantiene en la latitud 22.3 norte y longitud 58.1 oeste, con una presión central de 962 mb. Aunque el huracán no representa riesgo para Puerto Rico, su paso al norte-noreste empeorará las condiciones marítimas al norte de la isla.

Tags
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesTormenta tropicalHuracanesBahamasJamaicaCubaRepública DominicanaHaitíFloridaGeorgiaServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: