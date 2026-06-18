Remanentes de la tormenta tropical Arhtur dejan fuertes lluvias al sureste de Estados Unidos

Los remanentes de la tormenta tropical Arthur azotaron partes del sureste de Estados Unidos con fuertes lluvias el jueves, provocando advertencias por inundaciones repentinas y tornados a lo largo de la Costa del Golfo.

Mientras tanto, el Medio Oeste se recuperaba de una intensa línea de tormentas que atravesó partes de Illinois, Indiana y el norte de Kentucky el miércoles, trayendo posibles tornados, daños a viviendas y la caída de árboles y líneas eléctricas en la región.

Arthur, la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico, fue degradada a un área de baja presión frente a la costa superior de Texas el miércoles por la noche. Continuará debilitándose a medida que avance tierra adentro hacia partes de Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia y el Panhandle de Florida, aunque seguirá descargando fuertes lluvias, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

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El Servicio Meteorológico Nacional informó que la lluvia caía sobre el sur de Luisiana y Misisipi a un ritmo de 3 pulgadas (8 centímetros) por hora en algunos lugares durante la mañana del jueves. Reportes televisivos y publicaciones en redes sociales mostraron calles inundadas en muchas zonas. Varias advertencias de tornado fueron emitidas la mañana del jueves para el sur de Luisiana y Misisipi. Decenas de miles de hogares y negocios se quedaron sin electricidad.

Se esperaba que los remanentes de Arthur dejaran entre 4 y 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) o más de lluvia sobre los estados del Golfo durante el jueves y el viernes, indicó el servicio meteorológico. Algunas partes de Texas experimentaron inundaciones repentinas el miércoles. La región también había sido golpeada por fuertes lluvias a principios de la semana.

“La principal amenaza de Arthur será un evento prolongado de lluvias intensas durante varios días que podría producir inundaciones repentinas peligrosas e incluso potencialmente mortales”, dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.

Antes de la tormenta, la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, informó que la policía estaba preparando embarcaciones y colocando barricadas en áreas conocidas por inundarse. También se habilitaron puntos de distribución para que los residentes pudieran llenar sacos de arena en distintas partes de Luisiana.

“Ambos decidimos que, después de toda la lluvia que cayó ayer en nuestra casa, probablemente era una buena idea recoger algunas bolsas”, dijo Luke Barwick, quien llenó sacos de arena en un centro de distribución en Covington, Luisiana, el miércoles.

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En el Medio Oeste hubo numerosos reportes de daños causados por tornados y fuertes vientos, aunque no hubo informes inmediatos de muertes ni de lesiones que pusieran en peligro la vida. Más de 130,000 hogares y negocios permanecían sin electricidad la mañana del jueves en Illinois, Indiana, Kentucky y Ohio, según poweroutage.us.

Se reportó un tornado cerca de Effingham, Illinois, aproximadamente a 90 millas (145 kilómetros) al sureste de Springfield, poco después del anochecer del miércoles. Varias personas sufrieron lesiones leves, informaron las autoridades.

“Un tornado causó daños significativos en áreas al norte de la ciudad de Effingham, afectando viviendas, carreteras, servicios públicos y otras propiedades en varias zonas del condado de Effingham”, dijo el jefe de bomberos de Effingham, Brant Yochum, en un comunicado.

Yochum señaló que los bomberos respondieron a emergencias relacionadas con viviendas dañadas, estructuras colapsadas, accidentes de tráfico, líneas eléctricas caídas, fugas de gas y carreteras bloqueadas.

Un museo del automóvil y complejo de autopartes en Effingham informó en Facebook que sufrió daños “catastróficos”, aunque nadie resultó herido.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un camión de carga volcó en la Interestatal 57 al norte de Effingham, lesionando al conductor.

También se reportaron daños causados por fuertes vientos y un posible tornado en Florence, Kentucky, cerca de Cincinnati. Videos y fotografías de medios locales mostraban techos y revestimientos arrancados de edificios, además de árboles y líneas eléctricas derribados.

Posibles tornados también fueron reportados el miércoles en el suroeste de Wisconsin y en Alabama. El servicio meteorológico indicó que recibió numerosos informes de daños por viento en una amplia franja que se extiende desde Iowa y Misuri hasta Ohio y Virginia Occidental.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperaba que las fuertes tormentas avanzaran el jueves a través de la región central de los Apalaches hasta Nueva Inglaterra.

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