Se forma la tormenta tropical Imelda en el Atlántico: podría ser huracán el lunes o el martes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la depresión tropical #9 se convirtió este domingo en la tormenta tropical Imelda.

Según el boletín de las 2:00 p.m., el sistema se encontraba al norte de Cuba, en la latitud 23.9 Norte, longitud 77.3 Oeste.

“Imelda se está moviendo hacia el norte cerca de 7 mph (11 km/h). Se espera un movimiento más rápido al norte más tarde hoy y continuando hasta el lunes. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el centro del sistema se mueva a través del centro y noroeste de las Bahamas esta tarde y esta noche, y luego gire hacia el este-noreste, alejándose del sureste de los Estados Unidos a mediados de esta semana”, detalló el CNH.

Señaló que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 40 millas por hora con ráfagas más fuertes.

Además, agregó que “se espera un fortalecimiento durante los próximos días, y se pronostica que Imelda se convierta en un huracán a última hora del lunes o el martes”.

“Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 30 millas desde el centro”, expuso. “La presión central mínima estimada por datos de sonda de aviones es 998 mb (29.47 pulgadas)”.

Más allá de la fuerza de sus vientos, la agencia federal espera que Imelda “produzca lluvia adicional de 2 a 6 pulgadas a través del este de Cuba y de 6 a 1 pulgadas a través del noroeste de las Bahamas hasta el martes. Esta lluvia probablemente producirá inundaciones repentinas y urbanas. Los deslizamientos de tierra también son posibles en áreas de terreno más alto a través del este de Cuba”.

Asimismo, informó que “se esperan cantidades de lluvia totales de 2 a 4 pulgadas con máximas locales de 7 pulgadas hasta el miércoles por la mañana a través de porciones de las Carolinas costeras. Esta lluvia podría resultar en inundaciones repentinas, urbanas y aisladas de ríos menores. Cambios en la trayectoria del pronóstico podrían resultar en ajustes adicionales a estos totales de lluvia”.

Mientras, se mantiene una vigilancia de tormenta tropical para la costa este de Florida desde la línea del Condado de Palm Beach/Martin a la línea del Condado de Flagler/Volusia.