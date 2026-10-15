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Se reducen las condiciones anómalamente secas en Puerto Rico, pero persiste la sequía

La cantidad de territorio afectado por la sequía disminuyó a 57.01%

15 de octubre de 2026 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las condiciones de sequía en Puerto Rico disminuyeron a 57.01% del territorio. (Monitor de Sequ)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las condiciones de sequía en Puerto Rico mejoraron en la última semana gracias a más precipitación en la región, lo que disminuyó las regiones secas afectadas a un 57.01% del territorio.

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Según el monitor semanal de sequía, las áreas anormalmente secas bajaron a 9.14%, mientras que las zonas con una sequía moderada aumentaron a 23.18.

Mientras, el monitor indicó que las zonas bajo sequía severa bajaron; la semana pasada estaban en 19.11% y ahora se encuentran en 17.46%. A su vez, se registró un nivel de sequía extrema de 7.23%.

“Las precipitaciones fueron desiguales: por lo general, se registraron entre 0.5 y dos pulgadas en gran parte de la isla, con acumulados localizados de dos a cuatro pulgadas, mientras que las temperaturas promediaron entre uno y tres grados por encima de lo normal en muchas estaciones de monitoreo”, resaltó el monitor en el informe.

Las áreas que registraron mejoras se ubicaron en el este, interior occidente y noroeste de Puerto Rico.

El monitor encontró, además, que las condiciones de sequedad anómala en partes del este de Puerto Rico desaparecieron por completo.

“Estas mejoras se vieron favorecidas por condiciones de mayor humedad en los registros de precipitación de 30 a 60 días, el retorno de los caudales de los ríos a niveles normales en el este de la isla y la recuperación de los niveles de los embalses”, se indicó.

Por el momento persisten los déficits de precipitación en los plazos de 90 a 120 días en las llanuras del sur y en la cuenca del río La Plata, donde las lluvias resultaron insuficientes para revertir las pérdidas acumuladas a largo plazo.

“La sequía extrema y la sequía severa se mantuvieron en partes de las llanuras del sur, mientras que los niveles críticamente bajos de agua subterránea en la zona sur-sureste y la persistente preocupación por los niveles de los embalses en la cuenca del Río de la Plata limitaron mayores avances”, enfatizó el monitor.

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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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