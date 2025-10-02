“Sumamente peligrosas”: marejada del norte deteriorará las condiciones marítimas y costeras a partir de este jueves

A partir de la noche de este jueves, las condiciones marítimas y costeras se tornarán “sumamente peligrosas” debido a la llegada de una marejada del norte impulsada por el distante huracán Imelda y el disipado ciclón Humberto.

“Se van a deteriorar bastante y tendremos condiciones sumamente peligrosas tanto en el mar como en las playas. No estarán aptas para bañistas las playas del norte y el noroeste”, alertó la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

De cara al evento que se extenderá hasta el fin de semana, Zayas informó que el SNM emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

El producto estará vigente a partir de la medianoche noche del viernes hasta, al menos, la mañana del lunes.

Aunque este jueves permanece un riesgo moderado de corrientes marinas, Zayas anticipó que aumentará a un riesgo alto con la llegada de la marejada.

Corrientes marinas amenazantes a la vida son posibles en las zona de olas rompientes. Sin embargo, podrían ocurrir de manera aislada en otros lugares, especialmente cerca de muelles y canales.

La científica agregó que es posible que la dependencia federal emita una advertencia de resaca fuerte ante la probabilidad de olas rompientes que sobrepasen los 10 pies.

Este jueves, también se encuentra en efecto una advertencia de calor para todas las áreas costeras y urbanas, incluyendo Vieques, Culebra y municipios del este-interior como Caguas y Gurabo.

En la tarde, se espera el patrón típico de temporada con el desarrollo de aguaceros, mayormente en el interior. También, podría registrarse actividad de lluvia en la zona norte y metropolitana.