Un sábado sofocante: alertan sobre calor extremo, condiciones ventosas y polvo del Sahara

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El calor, el sol y el viento serán los protagonistas este sábado en Puerto Rico, debido a que se esperan temperaturas más cálidas de lo normal, cielos mayormente soleados y condiciones ventosas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Ante este panorama, la agencia federal encargada de proveer pronósticos del tiempo, alertas climáticas y datos hidrológicos recomendó a los ciudadanos mantenerse hidratados, buscar sombra cuando sea posible durante el día y usar protector solar.

“En general, se espera que tengamos buenas condiciones del tiempo. En términos del calor, se espera que los índices de calor alcancen entre 100 y 110 grados Fahrenheit en lugares aislados”, dijo el meteorólogo Carlos Anselmi a El Nuevo Día.

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“Pero, en general, (las temperaturas) deberían estar fluctuando entre los altos 90 y los 112 grados Fahrenheit, pero no podemos descartar que en algunas áreas urbanas y costeras estos índices de calor estén alrededor de 110 grados”, agregó.

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Polvo del Sahara

En cuanto al polvo del Sahara, mencionó que “se espera que continúe entrando particulado” en trazas o acumulaciones pequeñas. “Se le exhorta a la ciudadanía que tenga mucho juicio a la hora de estar en el exterior tanto por el calor como por ese particulado”, dijo.

Asimismo, destacó la importancia de mantenerse hidratado, vestir ropa ligera y de colores claros, y, si se realizan actividades al aire libre, tomar pausas frecuentes para refrescarse, hidratarse y protegerse de la exposición al sol. “Estas son algunas de las recomendaciones para evitar golpes de calor”, afirmó.

Condiciones ventosas

De igual forma, Anselmi precisó que se esperan condiciones ventosas mayormente en áreas costeras y que esta situación va a promover un oleaje picado para los marineros, que podría afectar a las embarcaciones pequeñas. Por tal razón, exhortó a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución.

“El oleaje va a estar rondando entre cuatro a cinco pies, con oleaje ocasional de hasta seis pies, y vientos entre 15 y 20 nudos, mayormente del este-sureste en las aguas del Atlántico. Entonces, en aguas del Caribe, de igual manera, entre 15 y 20 nudos, con un oleaje bastante similar al indicado”, comentó.

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“Debido a este viento tenemos un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas, excepto en el oeste, pero se le exhorta a la ciudadanía que tengan precaución en el oeste, ya que, aunque las playas tengan un riesgo bajo de corrientes marinas, efectos locales podrían causar el efecto de las mismas”, mencionó el meteorólogo del SNM.

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Detalló que “este mismo viento, estará arrastrando algunos parches de nubosidad en el área que, a su vez, pueden traer algunos aguaceros y, como el viento está del este-sureste, las áreas más propensas a observarlo son esas áreas del sur y del este de Puerto Rico en ocasiones”.