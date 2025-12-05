Opinión
Una masa de aire seco promoverá este viernes condiciones mayormente de “buen tiempo”

No obstante, es posible que se produzcan lluvias localizadas en el centro y oeste de Puerto Rico. Este es el pronóstico

5 de diciembre de 2025 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una masa de aire seco que se mueve sobre el área provoca condiciones estables.
Una masa de aire seco que se mueve sobre el área provoca condiciones estables.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una masa de aire seco promoverá condiciones mayormente de buen tiempo durante este fin de semana, según el más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

No obstante, es posible que se produzcan lluvias localizadas en el centro y oeste de Puerto Rico durante las tardes debido al calor diurno y efectos locales. Debido a este patrón, no se prevén inundaciones.

“Hoy se espera buen tiempo a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas debido a una masa de aire seco. Se esperan lluvias localizadas en el centro y oeste de Puerto Rico durante la tarde”, indicó la agencia.

Además, el SNM advirtió sobre condiciones ventosas, de 18 a 22 nudos con ráfagas de entre 21 a 25 millas por hora (mph). Estas condiciones podrían provocar que “objetos sueltos puedan ser desplazados por el viento”.

Riesgo de corrientes marinas

Por otra parte, el SNM informó en sus redes sociales que hay un riesgo de corrientes marinas de bajo a moderado para este viernes, por lo que es importante mantenerse alerta y nadar siempre cerca de salvavidas.

“Las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución, particularmente en las aguas del Atlántico y Caribe mar afuera”, mencionó la agencia. “Corrientes de resaca que ponen en riesgo la vida son posibles en la zona de oleaje. Corrientes más fuertes aisladas podrían ocurrir en otros lugares, especialmente cerca de muelles, espigones y canales”, enfatizó la entidad.

En lo que respecta al periodo de sábado a jueves de la próxima semana, el SNM informó que “un fuerte sistema de alta presión en los niveles medios y altos será el principal factor meteorológico, resultando en un patrón de tiempo estable durante el período”.

“Se espera que las condiciones de buen tiempo persistan durante el fin de semana y a inicios de la próxima semana laboral a través de todas las islas”, puntualizó la agencia meteorológica federal.

Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
