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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada al norte de Puerto Rico podría provocar aguaceros este sábado

No se descarta actividad de lluvia en la zona metropolitana, mientras los índices de calor podrían superar los 100 grados

27 de junio de 2026 - 8:49 AM

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Las condiciones calurosas podrían persistir durante los próximos días. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una vaguada al norte de Puerto Rico podría promover este sábado el desarrollo de actividad de lluvia sobre algunos sectores de la isla, informó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Según Novoa, durante la tarde podrían formarse aguaceros a través del oeste de Puerto Rico, por lo que se pronosticó un riesgo limitado a elevado de inundaciones para algunas zonas.

Tampoco se descarta actividad de lluvia en el área metropolitana.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Por otro lado, la científica advirtió que los índices de calor podrían aumentar durante el día y sobrepasar los 100 grados Fahrenheit.

Ante ese panorama, exhortó a la ciudadanía a mantenerse hidratada y evitar largas exposiciones al sol, particularmente durante las horas de mayor calor.

Novoa indicó que estas condiciones calurosas podrían persistir durante los próximos días.

En cuanto a las condiciones marítimas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo para la mayoría de las playas alrededor de Puerto Rico.

Para mañana, domingo, anticipó que se espera la entrada de bajas concentraciones de polvo del Sahara, lo que limitaría la actividad de lluvia.

Sin embargo, a inicios de la semana se anticipa un aumento en la humedad debido al acercamiento de una onda tropical.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del SaharaInundaciones
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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