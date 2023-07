Una onda tropical a varios cientos de millas al sur de las islas de Cabo Verde, al oeste de África, tiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La agencia estipuló en su perspectiva de condiciones en el trópico, de las 8:00 a.m, que el disturbio tiene 0 (cero) por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas (dos días) y está en un 20 por ciento la probabilidad en los próximos siete días.

Esta onda tropical es el sistema que, desde principios de esta semana, los modelos globales Global Forecast System (GFS) y el Europeo (ECMWF), así como algunos modelos regionales, proyectaban como un ciclón tropical aproximándose al sur o al noreste de Puerto Rico para las fechas del 25 al 27 de julio. Sin embargo, ese escenario cambió en los pasados días y ahora hay modelos que ni siquiera proyectan la formación de un ciclón en la próxima semana.

PUBLICIDAD

“Si bien el aire seco debe evitar una organización importante en los próximos días, las condiciones ambientales podrían volverse propicias para algún desarrollo este fin de semana, mientras la onda se mueve hacia el oeste en el Atlántico tropical central a razón de 15 a 20 millas por hora”, estipuló en la perspectiva del trópico Eric Blake, uno de los especialistas senior en huracanes del NHC.

[Conoce más: Inician las perspectivas de condiciones en el trópico con nuevo término de proyecciones]

Tanto el modelo americano (GFS) como el Europeo (ECMWF) proyectan a esta onda tropical transformándose en ciclón en su ruta por el Atlántico tropical, pero sugieren que se disipará una vez llegue al Caribe. Al mismo tiempo en que proyectan la pérdida de características ciclónicas del disturbio, los modelos sugieren que aumentarán los vientos cortantes en la región, lo que pudiera ser una de las razones para inhibir su fortalecimiento.

Al hablar de ciclón, si bien el término alude a una tormenta o huracán, no se limita a dicha evaluación. Un ciclón también puede ser una depresión tropical.

En concreto, un ciclón es todo aquel sistema atmosférico con una baja presión desarrollándose sobre aguas tropicales (entre la latitud 25 grados Norte y 25 grados Sur), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). Estos fenómenos se describen como los sistemas atmosféricos que obtienen su energía, mayormente, de forma vertical dependiendo de cuán caliente esté la superficie del océano. Además, son simétricos y su núcleo o centro es cálido.

PUBLICIDAD

[Entérate: 13 puntos clave que debes saber sobre la temporada de huracanes]

Por lo tanto, la onda tropical podría desarrollar características ciclónicas en los próximos días, pero dependerá de cuánto le afecte el aire seco y los vientos cortantes. Energía calórica, por otro lado, tiene de sobra como para formar un área amplia de aguaceros y tronadas, debido a que las temperaturas de la superficie del agua (SST, en inglés) en el océano Atlántico están más altas de lo normal.

Actualmente, la información disponible y las proyecciones que ofrecen los modelos no son suficientes como para plantear un potencial escenario para Puerto Rico en correspondencia con este fenómeno atmosférico. El margen de error entre los modelos es amplio y la incertidumbre prevalecerá hasta tanto haya consenso entre dichos instrumentos y hasta que se acerque el sistema a la región del Caribe.

Independientemente del futuro ciclónico de esta onda tropical, si alguno, los modelos proyectan un aumento en lluvias en Puerto Rico durante la tarde del próximo lunes hacia el martes.

Las perspectivas de condiciones en el trópico se publican a las 2:00 a.m., 8:00 a.m., 2:00 p.m y 8:00 a.m.

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).