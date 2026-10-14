Acusan al exnovio de la diputada Nancy Mace y a otras dos personas por delitos sexuales

Columbia, Carolina del Sur - El exnovio de la diputada estadounidense Nancy Mace y dos de sus socios comerciales fueron acusados este miércoles de delitos sexuales y voyeurismo en relación con un episodio que la diputada de Carolina del Sur describió con detalle durante un discurso pronunciado el año pasado en la Cámara de Representantes, en el que denunciaba que los delitos contra las mujeres no se investigan a fondo.

John Douglas Osborne mantuvo relaciones sexuales con una mujer de 23 años que se encontraba incapacitada e intoxicada, mientras el exprometido de Mace, Patrick Bryant, y Eric Bernard Bowman observaban, según las declaraciones juradas de los agentes de la División Estatal de Policía, que presentaron los cargos.

Los hombres acordaron de antemano quién agrediría a la mujer, tomaron fotos y grabaron la agresión, que también quedó registrada en las imágenes del sistema de seguridad de la vivienda situada en Sullivan’s Island, un barrio acomodado de Charleston, según informaron los agentes estatales. La mujer se había caído a la piscina y yacía inconsciente en un sofá, cubriéndose con una almohada, según explicaron los agentes.

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Según la policía, otra mujer que, por casualidad, estaba viendo la retransmisión fue testigo de la agresión, tomó fotografías y lo relató en un periódico. Mace y Bryant aún no estaban comprometidos en el momento de la agresión, que tuvo lugar en octubre de 2018.

Osborne, de 46 años, está acusado de agresión con lesiones en primer grado y de dos delitos de conducta sexual delictiva en tercer grado. Bryant, de 53 años, y Bowman, de 46, están acusados cada uno de voyeurismo.

El Congreso de Estados Unidos. (J. Scott Applewhite)

Además del cargo de voyeurismo, Bowman también fue acusado de obstrucción a la justicia, después de que los agentes afirmaran que había restablecido la configuración de fábrica de un teléfono móvil que sabía que los investigadores buscaban en virtud de una orden de registro, y de haber hecho público el nombre de una víctima de un delito sexual tras publicar su nombre y un vídeo de ella en X.

Bryant no respondió el miércoles a un mensaje en el que se le pedía que hiciera declaraciones, y los abogados que figuran como representantes de Bowman y Osborne en otros casos tampoco respondieron de inmediato a los mensajes.

Mace, del Partido Republicano, describió el asalto con todo detalle en un discurso de casi una hora de duración pronunciado en febrero de 2025, en el que nombró a los hombres y describió otras fotos y vídeos que encontró al revisar el móvil de Bryant cuando aún estaban juntos.

Mace afirmó que “descubrió por casualidad algunos de los delitos más atroces contra las mujeres que se puedan imaginar. Estamos hablando de violaciones, fotos y vídeos tomados sin el consentimiento de mujeres y niñas menores de edad, y de la explotación premeditada y calculada de mujeres y niñas en mi circunscripción”.

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En ese momento, Bryant negó rotundamente las acusaciones. “Me tomo este asunto muy en serio y cooperaré plenamente con cualquier procedimiento legal necesario para limpiar mi nombre”, declaró a The Associated Press.

La División Estatal de Fuerzas del Orden no ha precisado si continúa la investigación sobre alguno de estos hombres.

No se han brindado mayores detalles de los arrestos. (Shutterstock)

Tras las detenciones, Mace publicó un comunicado en el que detallaba los 25 proyectos de ley que, según ella, protegerán a las víctimas de agresiones sexuales, acoso o discriminación, incluso en el marco de demandas por difamación y calumnias en represalia que puedan derivarse de las denuncias que estas víctimas saquen a la luz.