NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Adiós en Navidad”: Donald Trump ofrece $3,000 a migrantes para que abandonen Estados Unidos

El denominado “bono” era inicialmente de $1,000, informó el gobierno federal

23 de diciembre de 2025 - 4:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (WILL OLIVER / POOL)
Por AFP
Agencia de noticias

El gobierno de Donald Trump triplicó a $3,000 lo que denomina un “bono” para cada migrante en situación irregular que abandone voluntariamente Estados Unidos, pero solo durante la temporada navideña.

RELACIONADAS

Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de “autodeportación”, por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1,000 dólares más los costos del viaje.

Pero hasta “finales de año” esa cifra “para volver a casa por Navidad” subirá a 3,000 dólares, se puede leer en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos”, añade el departamento dirigido por Kristi Noem.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha llevado a cabo una campaña contra la inmigración ilegal, con expulsiones masivas y ha endurecido considerablemente las condiciones de entrada a Estados Unidos y la concesión de visados.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosInmigrantesDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
