Suscriptores
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump viajó al menos ocho veces en el avión privado de Jeffrey Epstein

Una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso sacó a la luz estos y otros detalles hasta ahora desconocidos

23 de diciembre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los demócratas publican fotos de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein. (Comité de Supervisión de la Cámara Baja)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de éste en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con él y con una joven de 20 años.

RELACIONADAS

Así lo indica una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicó la tarde de este lunes pero que parece haber borrado posteriormente, y que el diario The Washington Post consiguió descargar antes de que dejaran de estar disponibles.

Al contrario que los publicados el pasado sábado, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha tratado de distanciarse lo máximo posible de Epstein y sus crímenes, informa este martes el diario estadounidense.

“Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)”, escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Una habitación dentro de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James.
1 / 49 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press

En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Pistas del FBI y una citación a Mar-a-Lago

Los documentos también revelan que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) recopiló varias pistas sobre la relación entre Trump y Epstein durante fiestas en sus respectivas propiedades a principios de la década de los 2000, aunque no confirman si hubo investigaciones posteriores al respecto.

Además, los archivos muestran que los investigadores del caso de Maxwell enviaron en 2021 una citación judicial a Mar-a-Lago, la mansión y club privado de Trump en West Palm Beach (Florida), según el Post.

El motivo de esa citación no está del todo claro, pero los documentos sí indican que un fiscal federal estaba buscando documentos sobre las personas que trabajaban en el club de Trump que podían ser relevantes en el caso contra Maxwell.

“No he conseguido localizar a nadie que recuerde a [censurado] trabajando en Mar-a-Lago en el año 2000”, escribió ese fiscal en un correo electrónico incluido entre los nuevos papeles.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

El nuevo tramo de archivos incluye también una carta de 22 páginas de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades del Reino Unido, en la que piden una entrevista voluntaria con “el testigo PA”, en referencia al Príncipe Andrés.

El rey Carlos III del Reino Unido retiró en noviembre el título de príncipe y otras distinciones a su hermano Andrés, caído en desgracia por su pasado vínculo con Epstein y sus cuestionadas actividades empresariales.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpJeffrey EpsteinEstados UnidosCasa BlancaDepartamento de Justicia de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
