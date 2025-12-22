Fotos de Jeffrey Epstein y los más buscados de Puerto Rico: lo más visto del fin de semana
También resaltó la renuncia del “Ángel de los Solteros” a libertad bajo palabra
22 de diciembre de 2025 - 8:30 PM
Comienza una nueva semana y es necesario estar informado sobre los hechos que acontecieron en el país durante los pasados días: la lista de los más buscados en Puerto Rico, las fotos de Jeffrey Epstein y la renuncia a la libertad bajo palabra del “Ángel de los Solteros” fueron algunos de los temas que llamaron la atención de los lectores.
A continuación, te damos más detalles sobre los cinco temas más vistos del fin de semana.
La División de Arrestos y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos actualizó la lista de los más buscados a nivel isla, personas con fianzas millonarias que, se presume, están armados y son altamente peligrosos
Mediante videoconferencia desde la cárcel 501 de Bayamón, Ángel Colón Maldonado, convicto por una serie de asesinatos a hombres homosexuales por los cuales fue apodado como el “Ángel de los Solteros”, renunció a solicitar ser evaluado para conseguir el privilegio de la libertad bajo palabra y salir de prisión.
“Voy a renunciar al pedido porque cuesta muchos litigios y no quiero hacerme más famoso”, contestó el confinado a la oficial examinadora Patricia Molina Vázquez, de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).
Colón Maldonado es considerado el único asesino en serie documentado en Puerto Rico, al confesar, en 1987, haber asesinado a siete personas, aunque solo fue procesado por tres.
Demócratas en el Congreso publicaron fotografías adicionales del fenecido magnate financiero Jeffrey Epstein, quien terminó convicto de tráfico sexual en Estados Unidos.
Al menos nueve propiedades comenzaron a ofrecer servicios o renovaron sus ofrecimientos durante este año.
El empresario estadounidense de origen cubano Benjamín León Jr., de 81 años, ha sido confirmado como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra.
El Senado estadounidense le concedió su aprobación y la embajada del país en Madrid le dio este viernes en X la enhorabuena por haber superado ese último trámite parlamentario.
“Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales a Su Majestad el Rey Don Felipe VI y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países”, añadió su mensaje.
