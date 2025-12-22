Opinión
Fotos de Jeffrey Epstein y los más buscados de Puerto Rico: lo más visto del fin de semana

También resaltó la renuncia del “Ángel de los Solteros” a libertad bajo palabra

22 de diciembre de 2025 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las fotos de la investigación de Jeffrey Epstein forman parte del archivo del caso compartido por el Departamento de Justicia. (Departamento de Justicia de EE. UU. vía AP)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Comienza una nueva semana y es necesario estar informado sobre los hechos que acontecieron en el país durante los pasados días: la lista de los más buscados en Puerto Rico, las fotos de Jeffrey Epstein y la renuncia a la libertad bajo palabra del “Ángel de los Solteros” fueron algunos de los temas que llamaron la atención de los lectores.

A continuación, te damos más detalles sobre los cinco temas más vistos del fin de semana.

En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico

La División de Arrestos y Extradiciones del Negociado de Inteligencia y Arrestos actualizó la lista de los más buscados a nivel isla, personas con fianzas millonarias que, se presume, están armados y son altamente peligrosos

Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. Johnsy Pagán Resto es buscado por cargos de secuestro, robo agravado y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $900,000. Edgardo Muñiz Curet enfrenta cargos por maltrato de personas de edad avanzada. Contra este pesa una fianza de $80 mil.
1 / 48 | En la mira de las autoridades: estos son los más buscados de Puerto Rico. Ángel L. Resto Mojica es buscado por cargos de asesinato y Ley de Armas. Contra este pesa una fianza de $2.6 millones. - Policía de Puerto Rico

Ángel Colón Maldonado, apodado como el “Ángel de los Solteros”, renuncia a la libertad bajo palabra

Mediante videoconferencia desde la cárcel 501 de Bayamón, Ángel Colón Maldonado, convicto por una serie de asesinatos a hombres homosexuales por los cuales fue apodado como el “Ángel de los Solteros”, renunció a solicitar ser evaluado para conseguir el privilegio de la libertad bajo palabra y salir de prisión.

“Voy a renunciar al pedido porque cuesta muchos litigios y no quiero hacerme más famoso”, contestó el confinado a la oficial examinadora Patricia Molina Vázquez, de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

Colón Maldonado es considerado el único asesino en serie documentado en Puerto Rico, al confesar, en 1987, haber asesinado a siete personas, aunque solo fue procesado por tres.

Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz

Demócratas en el Congreso publicaron fotografías adicionales del fenecido magnate financiero Jeffrey Epstein, quien terminó convicto de tráfico sexual en Estados Unidos.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Conoce los hoteles nuevos y renovados durante el 2025 en Puerto Rico

Al menos nueve propiedades comenzaron a ofrecer servicios o renovaron sus ofrecimientos durante este año.

Al menos nueve hoteles en Puerto Rico se renovaron o abrieron sus puertas por primera vez en 2025. Entre ellos, figura La Concha, en Condado, que ahora se convirtió en la primera hospedería de la marca Autograph Collection de Marriott International en Puerto Rico.Como parte de un proyecto de $62 millones, Paulson Puerto Rico remodeló por completo las 238 habitaciones de la propiedad localizadas en la “Suite Tower”, realizó mejoras notables en el vestíbulo, abrió el spa Elemara e incluyó nuevas nuevas opciones gastronómicas, incluyendo los restaurantes Tekka, Levant by Chef Michael White y AQA Oceanfront.Luego del cierre del parador Villas de Sotomayor, en Adjuntas, el 2025 trajo consigo el nacimiento de la hospedería Villa Sotomayor, que requirió la inversión de sobre $1 millón.
1 / 17 | Conoce los hoteles nuevos y renovados durante el 2025 en Puerto Rico. Al menos nueve hoteles en Puerto Rico se renovaron o abrieron sus puertas por primera vez en 2025. Entre ellos, figura La Concha, en Condado, que ahora se convirtió en la primera hospedería de la marca Autograph Collection de Marriott International en Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Estados Unidos confirma a un empresario de origen cubano de 81 años como embajador en España

El empresario estadounidense de origen cubano Benjamín León Jr., de 81 años, ha sido confirmado como nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra.

El Senado estadounidense le concedió su aprobación y la embajada del país en Madrid le dio este viernes en X la enhorabuena por haber superado ese último trámite parlamentario.

“Estamos deseando darle la bienvenida en Madrid, donde presentará sus cartas credenciales a Su Majestad el Rey Don Felipe VI y trabajará para promover los intereses de Estados Unidos y seguir reforzando la relación que une a nuestros países”, añadió su mensaje.

Jeffrey Epstein Los más buscados Hoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Noticias
Ver más ->
