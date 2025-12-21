Alto oficial de la administración Trump defiende la publicación parcial de los archivos Epstein

WEST PALM BEACH, Florida - El vicefiscal general Todd Blanche defendió el domingo la decisión del Departamento de Justicia de publicar sólo una parte de los archivos de Jeffrey Epstein en el plazo establecido por el Congreso como necesario para proteger a las supervivientes de abusos sexuales por parte del financiero caído en desgracia.

Blanche prometió que la administración Trump finalmente cumpliría con su obligación exigida por la ley. Pero subrayó que el departamento estaba obligado a actuar con cautela a la hora de hacer públicos miles de documentos que pueden incluir información sensible.

La publicación parcial el viernes de los archivos Epstein ha provocado una nueva avalancha de críticas por parte de los demócratas, que han acusado a la administración republicana de intentar ocultar información.

Blanche calificó ese retroceso de poco sincero, ya que la administración del presidente Donald Trump sigue luchando con las peticiones de mayor transparencia, incluso de miembros de su base política, sobre las investigaciones del gobierno sobre Jeffries, quien una vez contó a Trump, así como a varios líderes políticos y titanes empresariales, entre sus pares.

“La razón por la que todavía estamos revisando documentos y todavía continuamos nuestro proceso es simplemente que para proteger a las víctimas”, dijo Blanche a “Meet the Press” de la NBC. “Así que los mismos individuos que están ahí fuera quejándose de la falta de documentos que se produjeron el viernes son los mismos individuos que aparentemente no quieren que protejamos a las víctimas”.

Los comentarios de Blanche fueron los más extensos realizados por la administración desde el volcado de archivos, que incluía fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, expedientes judiciales y otros documentos. Pero algunos de los registros más importantes que se esperaban sobre Epstein no se encontraron, como las entrevistas del FBI con los supervivientes y los memorandos internos del Departamento de Justicia en los que se examinan las decisiones de acusación. Esos documentos podrían ayudar a explicar cómo veían el caso los investigadores y por qué en 2008 se permitió a Epstein declararse culpable de un cargo relativamente menor de prostitución a nivel estatal.

Trump, que fue amigo de Epstein durante años antes de que ambos tuvieran un desencuentro, intentó durante meses mantener sellados los archivos. Aunque Trump no ha sido acusado de nada malo en relación con Epstein, ha argumentado que no hay nada que ver en los archivos y que el público debería centrarse en otros asuntos.

Fiscales federales de Nueva York presentaron cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero se suicidó en la cárcel tras su detención.

Los demócratas ven un encubrimiento, no un esfuerzo por proteger a las víctimas

Pero los legisladores demócratas machacaron el domingo a Trump y al Departamento de Justicia por una liberación parcial.

El representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, argumentó que el Departamento de Justicia está obstruyendo la aplicación de la ley que obliga a divulgar los documentos no porque quiera proteger a las víctimas de Epstein.

“Se trata de encubrir cosas que, por la razón que sea, Donald Trump no quiere que se hagan públicas, ya sea sobre sí mismo, otros miembros de su familia, amigos, Jeffrey Epstein, o simplemente la red social, empresarial y cultural en la que estuvo involucrado durante al menos una década, si no más”, dijo en “State of the Union” de CNN.

Blanche también defendió la decisión del departamento de retirar de su página web pública varios archivos relacionados con el caso, incluida una fotografía en la que aparecía Trump, menos de un día después de que se publicaran.

Los archivos desaparecidos, que estaban disponibles el viernes pero a los que ya no se podía acceder el sábado, incluían imágenes de cuadros en los que aparecían mujeres desnudas, y uno mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la antigua socia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

Blanche dijo que los documentos fueron retirados porque también mostraban a víctimas de Epstein. Blanche dijo que la foto de Trump y los demás documentos se volverán a publicar una vez que se hayan realizado las redacciones para proteger a los supervivientes.

“No tiene nada que ver con el presidente Trump”, dijo Blanche. “Hay docenas de fotos del presidente Trump que ya se han hecho públicas en las que se le ve con el señor Epstein”.

Los miles de registros relacionados con Epstein publicados ofrecen la visión más detallada hasta ahora de casi dos décadas de escrutinio gubernamental de los abusos sexuales de Epstein a mujeres jóvenes y niñas menores de edad. Sin embargo, la publicación del viernes, repleta de redacciones, no ha apagado el clamor por la información, dado el número de registros que aún no se habían publicado y porque algunos de los materiales ya se habían hecho públicos.

La Justicia acaba de conocer los nombres de más posibles víctimas, según Blanche

Blanche dijo que el departamento sigue revisando el conjunto de documentos y que en los últimos días ha tenido conocimiento de los nombres de otras posibles víctimas.

El fiscal general adjunto también defendió la decisión de la Oficina Federal de Prisiones, que supervisa a Blanche, de trasladar a Maxwell a una prisión federal menos restrictiva y de mínima seguridad a principios de este año, poco después de que él la entrevistara sobre Epstein. Blanche dijo que el traslado se hizo debido a la preocupación por su seguridad.

Maxwell, la que fuera novia de Epstein, cumple una condena de 20 años de prisión federal por su condena en 2021 por delitos de tráfico sexual.

“Sufría numerosas y variadas amenazas contra su vida”, dijo Blanche. “Así que la BOP no sólo es responsable de meter a la gente en la cárcel y asegurarse de que permanecen en ella, sino también de su seguridad”.

Mientras tanto, los congresistas Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, han indicado que podrían redactar artículos de impugnación contra la fiscal general Pam Bondi por lo que consideran un grave incumplimiento por parte del departamento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, el neoyorquino Hakeem Jeffries, dijo en el programa “This Week” de la cadena ABC que es necesario “una explicación completa y exhaustiva y una investigación completa y exhaustiva de por qué la producción de documentos no ha estado a la altura de lo que exige claramente la ley”, pero no llegó a respaldar la destitución.

Blanche desestimó las conversaciones sobre la destitución.

“Adelante”, dijo Blanche. “Estamos haciendo todo lo que se supone que debemos hacer para cumplir este estatuto”.

