NoticiasEstados Unidos
Caso Jeffrey Epstein: salen a la luz más de 8,000 documentos, audios y videos inéditos

La nueva publicación incluye imágenes de vigilancia del momento en que el magnate fue hallado muerto en su celda

23 de diciembre de 2025 - 8:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto recién publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra una fotografía enmarcada de Jeffrey Epstein con una persona en su regazo.
Por AFP
Agencia de noticias

Estados Unidos - Al menos 8,000 nuevos documentos sobre el caso Jeffrey Epstein están disponibles este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una “fracción” de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado “anómalo y extremo” de los elementos.

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

“El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados” en este caso, denunció Khanna, al solicitar la publicación de ciertos documentos específicos del expediente.

“Encubrimiento”

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presentó el lunes una resolución en la que pedía que se emprendieran acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos del caso Epstein.

“Es claramente una operación de encubrimiento”, afirmó Schumer.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, achacó el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1,000 víctimas de Epstein, y el domingo negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Donald Trump, que antaño fue amigo íntimo del exfinanciero.

Aunque durante su campaña de 2024 se mostró de acuerdo en hacer públicos estos archivos, el presidente estadounidense reculó posteriormente, denunciando una “farsa” instrumentalizada por los demócratas.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Sus seguidores, obsesionados con este escándalo, se rebelaron cuando el Departamento de Justicia anunció este verano boreal que no había descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones judiciales.

El magnate, que rompió relaciones con Epstein años antes de su detención y no se enfrenta a ninguna acusación de delito, finalmente cedió a la creciente presión del Congreso y promulgó en noviembre la ley que obliga a publicar los archivos no clasificados en poder del gobierno.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
martes, 23 de diciembre de 2025
