Caso Jeffrey Epstein: salen a la luz más de 8,000 documentos, audios y videos inéditos

Estados Unidos - Al menos 8,000 nuevos documentos sobre el caso Jeffrey Epstein están disponibles este martes en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusado por la oposición demócrata de retener información debido a la lenta difusión de estos archivos.

Entre las nuevas publicaciones hay cientos de videos y audios, incluyendo imágenes de vigilancia de agosto de 2019, cuando el criminal sexual Epstein fue encontrado muerto en su celda, según el análisis de AFP.

El Departamento de Justicia publicó alrededor de 11,000 enlaces a nuevos documentos en línea, pero algunos de ellos no llevaban a ninguna parte.

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Jeffrey Epstein enfrenta cargos de tráfico sexual de menores El multimillonario estadounidense fue inculpado de explotar sexualmente a decenas de jovencitas menores de edad.

Un grupo de víctimas del exfinanciero neoyorquino criticó el lunes que sólo una “fracción” de los archivos se hizo pública, y destacó el tachado “anómalo y extremo” de los elementos.

Los coauspiciadores de la EFTA, el demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, amenazaron con presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la ley.

“El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados” en este caso, denunció Khanna, al solicitar la publicación de ciertos documentos específicos del expediente.

“Encubrimiento”

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, presentó el lunes una resolución en la que pedía que se emprendieran acciones legales contra la administración por no publicar los archivos completos del caso Epstein.

“Es claramente una operación de encubrimiento”, afirmó Schumer.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, achacó el retraso a la necesidad de censurar las identidades de las más de 1,000 víctimas de Epstein, y el domingo negó las acusaciones de que estuviera protegiendo a Donald Trump, que antaño fue amigo íntimo del exfinanciero.

Aunque durante su campaña de 2024 se mostró de acuerdo en hacer públicos estos archivos, el presidente estadounidense reculó posteriormente, denunciando una “farsa” instrumentalizada por los demócratas.

Sus seguidores, obsesionados con este escándalo, se rebelaron cuando el Departamento de Justicia anunció este verano boreal que no había descubierto ningún elemento nuevo que justificara la publicación de documentos adicionales o nuevas acciones judiciales.