Washington — La administración del presidente Donald Trump proporcionó esta semana a los funcionarios de deportación datos personales, incluido el estatus migratorio, de millones de inscritos en Medicaid, una medida que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración.

Un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press muestran que los funcionarios de Medicaid intentaron bloquear la transferencia de datos, citando preocupaciones legales y éticas.

Sin embargo, dos asesores principales del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos se entregara al Departamento de Seguridad Nacional, según muestran los correos electrónicos. Los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid tuvieron solo 54 minutos el martes para cumplir con la directiva.

El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que ciudadanos no estadounidenses se inscriban en programas de Medicaid que pagan sus gastos utilizando solo dólares de los contribuyentes estatales. CMS transfirió la información justo cuando la administración de Donald Trump estaba intensificando sus esfuerzos de aplicación de la ley en el sur de California.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que le preocupaba cómo los funcionarios de deportación podrían utilizar los datos, especialmente cuando las autoridades federales realizan redadas de inmigración con la asistencia de tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, decía el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que The Associated Press ha puesto en nuestro conocimiento es extremadamente preocupante y, de ser cierta, potencialmente ilegal, en particular dados los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para atacar la información personal de los estadounidenses”.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Andrew Nixon, dijo que el intercambio de datos era legal. Se negó a responder preguntas sobre por qué se compartieron los datos con DHS y cómo se utilizarían.

“Con respecto al reciente intercambio de datos entre CMS y DHS, HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, para garantizar que los beneficios de Medicaid estén reservados para las personas que tienen derecho legal a recibirlos”, dijo Andrew Nixon.

Los funcionarios de DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Además de ayudar a las autoridades a localizar a los inmigrantes, dijeron los expertos, el gobierno también podría utilizar la información para frustrar las esperanzas de los inmigrantes que buscan tarjetas verdes, residencia permanente o ciudadanía si alguna vez obtuvieron beneficios de Medicaid financiados por el gobierno federal.

Una revisión específica de millones de inmigrantes inscritos en Medicaid.

CMS anunció a finales del mes pasado que estaba revisando a algunos de los inscritos en Medicaid de los estados para garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con un “estatus migratorio insatisfactorio”. En una carta enviada a los funcionarios estatales de Medicaid, CMS dijo que el esfuerzo era parte de la orden ejecutiva de Donald Trump del 19 de febrero titulada “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.

Como parte de la revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre ciudadanos no estadounidenses que se han inscrito en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por The Associated Press. El memorando fue escrito por varios funcionarios de CMS bajo la supervisión de Sara Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.

Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y datos de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a CMS. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre el intercambio de datos.

Los funcionarios de CMS intentaron luchar contra la solicitud de intercambio de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría las leyes federales, incluida la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Sara Vitolo.

“Múltiples autoridades legales y reglamentarias federales no permiten que CMS comparta esta información con entidades fuera de CMS”, escribió Sara Vitolo, explicando además que el intercambio de dichos datos personales solo está permitido para administrar directamente el programa Medicaid.

Compartir información sobre los solicitantes o inscritos en Medicaid con los funcionarios de DHS violaría una “política de larga data”, escribió Sara Vitolo, una empleada de carrera, a la designada por Donald Trump, Kim Brandt, subadministradora y directora de operaciones de CMS.

No se pudo contactar a Sara Vitolo y Kim Brandt para que comentaran.

Los argumentos legales expuestos en el memorando no fueron persuasivos para los designados por Donald Trump en HHS, que supervisa la agencia de Medicaid.

Cuatro días después de que se enviara el memorando, el 10 de junio, los funcionarios de HHS ordenaron la transferencia de “los datos a DHS antes de las 5:30 ET de hoy”, según los intercambios de correo electrónico obtenidos por AP.

Ex funcionarios del gobierno dijeron que la medida era inusual porque CMS, que tiene acceso a datos personales de salud de casi la mitad del país, no suele compartir información tan sensible con otros departamentos.

“DHS no tiene ningún papel en nada relacionado con Medicaid”, dijo Jeffrey Grant, un ex empleado de carrera en CMS.

Más allá de sus argumentos legales, Sara Vitolo dijo que compartir la información con DHS podría tener un efecto escalofriante en los estados, tal vez incitándolos a retener información. Los estados, añadió, debían protegerse contra el “riesgo legal” que corrían al dar a los funcionarios federales datos que podían compartirse con los funcionarios de deportación.

Un desarrollo ‘preocupante’

Todos los estados deben proporcionar legalmente servicios de emergencia de Medicaid a ciudadanos no estadounidenses, incluso a aquellos que están legalmente presentes pero que aún no han cumplido con una espera de cinco años para solicitar Medicaid.

Siete estados, junto con el Distrito, permiten que los inmigrantes que no viven legalmente en el país se inscriban, con todos los beneficios, en el programa Medicaid de su estado. Los estados lanzaron estos programas durante la administración de Joe Biden y dijeron que no facturarían al gobierno federal para cubrir los costos de atención médica de esos inmigrantes.

La administración de Donald Trump ha planteado dudas sobre esa promesa.

Andrew Nixon, el portavoz de HHS, dijo que los programas Medicaid de los estados para inmigrantes “abrieron las compuertas para que los inmigrantes ilegales exploten Medicaid y obligaron a los estadounidenses que trabajan duro a pagar la cuenta”.

Todos los estados (California, Nueva York, Washington, Oregón, Illinois, Minnesota y Colorado) tienen gobernadores demócratas. Debido a los problemas presupuestarios de su estado, Gavin Newsom anunció a principios de este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará su programa para aproximadamente 30,000 ciudadanos no estadounidenses en julio.

Los estados restantes (Nueva York, Oregón, Minnesota y Colorado) aún no han presentado los datos identificables a CMS como parte de la revisión, según un funcionario de salud pública que ha revisado las solicitudes de CMS a los estados.

Los funcionarios de salud estatales del Distrito, Washington e Illinois no respondieron a las solicitudes de comentarios.

