28 de octubre de 2025
84°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Administración de Donald Trump reorganiza el liderazgo de ICE en todo el país

Al menos la mitad de los directores de la agencia serán reasignados en una importante reestructuración

28 de octubre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La razón de los cambios de personal no estaba clara de inmediat, pero indican una mayor integración de los agentes de la Patrulla Fronteriza en ICE (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington— La administración de Donald Trump está reasignando al menos a la mitad de los principales líderes de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en todo el país en una importante reorganización de la agencia responsable de llevar a cabo la visión del presidente de deportaciones masivas, según un funcionario actual y un ex funcionario del gobierno de Estados Unidos.

El funcionario actual, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato, dijo que 12 directores de oficina de campo de ICE, los funcionarios que dirigen la red de oficinas de campo en todo el país responsables del cumplimiento de la ley de inmigración, estaban siendo reasignados.

La mitad será reemplazada por personal existente o retirado de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que la otra mitad será reemplazada por funcionarios de ICE, dijeron tanto el funcionario actual como el anterior. Los cambios fueron iniciados por el Departamento de Seguridad Nacional, dijo el funcionario actual, sin especificar qué ciudades se vieron afectadas.

El exfuncionario, que tiene conocimiento directo de los cambios y habló bajo condición de anonimato para discutir información que no estaba destinada a ser de conocimiento público, dijo que además de las 12 reasignaciones, los líderes en otras cuatro ciudades estaban siendo intercambiados a través de jubilaciones u otras circunstancias. Dijo que las ciudades incluyen importantes objetivos de cumplimiento de la ley de inmigración como Chicago, Los Ángeles y Washington.

Añadió que el liderazgo de ICE ha estado discutiendo los cambios con otros funcionarios de la administración de Trump durante algún tiempo como parte de una amplia revisión de la agencia.

La razón de los cambios de personal no estaba clara de inmediato. Pero indican una mayor integración de los agentes de la Patrulla Fronteriza en ICE en un momento en que se ha acusado a Aduanas y Protección Fronteriza de utilizar tácticas de mano dura en su cumplimiento de la ley de inmigración.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

Con un total de 25 oficinas de campo en todo el país, las reasignaciones equivalen a la rotación de aproximadamente la mitad o más del personal superior que lleva a cabo los planes de cumplimiento de la ley de inmigración de línea dura del presidente, que ha visto un importante despliegue de la ley en las principales ciudades estadounidenses, miles de arrestos y un aumento del temor entre los residentes, especialmente en las comunidades de inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no comentaron sobre las reasignaciones y, en cambio, destacaron que todos los elementos del cumplimiento de la ley de inmigración estaban trabajando como un solo equipo.

Poner a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza en los puestos más altos dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas crearía un papel ampliado para una agencia que ya está a la vanguardia de muchas de las tácticas agresivas que se ven tanto en Los Ángeles como ahora en Chicago.

Los funcionarios de CBP, específicamente los agentes de la Patrulla Fronteriza, han llevado a cabo algunas de las operaciones más controvertidas como parte de las medidas enérgicas contra la inmigración en ambas ciudades, incluida una reciente redada en Chicago donde los funcionarios se deslizaron en rappel hacia un edificio en un complejo de apartamentos desde un helicóptero. Los agentes de la Patrulla Fronteriza también han salido de un camión en movimiento y han perseguido a personas y han realizado patrullas por el centro de Chicago.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza protegen la tierra y el agua entre los cruces fronterizos oficiales para evitar el tráfico de personas, el contrabando de drogas u otros tipos de contrabando que ingresen a Estados Unidos. ICE, desde su creación en 2003, es la principal agencia responsable del cumplimiento de la ley de inmigración dentro del país.

Pero durante la administración de Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado participando en operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en todo el país, lejos de sus deberes más tradicionales.

Gregory Bovino, el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza de California que ha estado dirigiendo las operaciones de la Patrulla Fronteriza en ambas ciudades, está acusado de lanzar botes de gas lacrimógeno a los manifestantes y testificó el martes como acusado en una demanda federal sobre si los funcionarios federales están usando fuerza excesiva en Chicago.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dice que sus agentes llevan a cabo “operaciones de cumplimiento específicas”, que a menudo implican horas de tiempo vigilando a las personas que intentan sacar del país.

Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump.Los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a las personas que se encontraban frente a diversos establecimientos en busca de corroborar su estatus migratorio.Desde el inicio de su campaña política, el presidente prometió que llevaría a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una política que comenzó a poner en acción tan pronto asumió su segundo mandato.
1 / 11 | Así los federales ejecutaron un operativo en Barrio Obrero tras política migratoria de Donald Trump. Al menos, tres personas fueron detenidas en el área de Barrio Obrero como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump. - FOTO SUMINISTRADA

Este es el tercer cambio en ICE desde que Trump asumió el cargo, lo que refleja la importancia del papel de la agencia en la ejecución de la visión del presidente.

En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional reasignó a Caleb Vitello, el director interino de ICE, a otro puesto. Todd Lyons, un agente veterano de ICE, fue anunciado más tarde como el nuevo jefe interino de la agencia, un puesto que aún ocupa.

Luego, en mayo, ICE anunció la reasignación de los dos principales funcionarios que encabezan las principales ramas de la agencia.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, no comentó el martes sobre los cambios de personal, pero dijo en un comunicado que el departamento seguía “enfocado con láser en los RESULTADOS y cumpliremos”.

“Este es un equipo, una pelea”, dijo. “El presidente Trump tiene un equipo brillante y tenaz liderado por la secretaria (Kristi) Noem para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de sacar a los extranjeros ilegales criminales de este país”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “Todo el equipo del presidente está trabajando al unísono para implementar la agenda política del presidente, y los tremendos resultados desde asegurar la frontera hasta deportar a los extranjeros ilegales criminales hablan por sí solos”.

ICE-HSI, Donald Trump, Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Patrulla Fronteriza federal
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
