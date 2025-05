El Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security o DHS) tomó esta última medida porque Harvard no cumplió completamente con las solicitudes para producir registros sobre sus estudiantes extranjeros , dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , en una carta. Noem acusó a Harvard de “perpetuar un ambiente de campus inseguro que es hostil a los estudiantes judíos, promueve simpatías pro-Hamas y emplea políticas racistas de ‘diversidad, equidad e inclusión’.”

¿Tiene el gobierno autoridad sobre la matrícula de Harvard?

¿Se les permitirá a los estudiantes internacionales actuales de Harvard graduarse?

Sin embargo, los estudiantes que aún no han completado su título deben transferirse a otra universidad, dijo Noem, o perderán su permiso legal para permanecer en los Estados Unidos.

¿Podrán los estudiantes admitidos matricularse en Harvard en otoño?

No, a menos que el gobierno cambie su decisión o un tribunal intervenga. Por ahora, Noem dijo que Harvard podría restaurar su estatus como institución anfitriona para estudiantes extranjeros si cumplía con una lista de demandas dentro de las 72 horas. Esas demandas incluyen solicitudes de una gama de registros, como registros disciplinarios para estudiantes internacionales, además de cualquier grabación de audio y video de la actividad de protesta.

Harvard previamente no había proporcionado esos registros, dijo Noem. La universidad dijo el jueves que estaba trabajando para brindar orientación a los estudiantes afectados.

¿Ha hecho el gobierno esto antes?

El gobierno puede y elimina universidades del Programa de Intercambio y Visitantes de Estudiantes, lo que las hace inelegibles para albergar estudiantes extranjeros en su campus. Sin embargo, generalmente es por razones administrativas descritas en la ley, como no mantener la acreditación, carecer de instalaciones adecuadas para las clases, no emplear personal profesional calificado, incluso no “operar como una institución de aprendizaje de buena fe”. Otras universidades son eliminadas cuando cierran.